Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Pria Ini Ditilang Gegara Nekat Bawa Banteng dengan Mobil Sedan, Kok Bisa?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |12:25 WIB
Pria Ini Ditilang Gegara Nekat Bawa Banteng dengan Mobil Sedan, <i>Kok</i> Bisa?
Momen banteng jalan-jalan naik mobil sedan. (Doc. NDTV)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pria pemilik banteng watusi mendadak viral, lantaran tertangkap tengah berpergian dengan mengunakan sebuah mobil sedan di jalan bebas hambatan Nebraska, Amerika Serikat.

Pria yang mebawa banteng dengan mobil sedan itu diketahui bernama Lee Meyer, warga Neleigh, Amerika Serikat.

Saking ingin membawa banteng kesayanganya jalan-jalan, dia sampai melepas atap mobil sedannya sebagian.

Ini dilakukan agar banteng yang punya tanduk raksasa itu bisa muat ke dalam mobil, meski seluruh tubuh hewan besar tersebut mencuat ke luar.

Agar tidak terjatuh, Lee Meyer memasang sebuah pagar yang mepet dengan tubuh banteng itu.

Alhasil mau tidak mau aksi nekat Lee Meyer itu benar-benar mencolok. Tidak heran jika banyak pengguna jalan yang melihat mobil Lee Mayer lengklap dengan bantengnya langsung panik.

Mereka pun menelpon pihak kepolisian karena aksi unik Lee Meyer dan banteng kesayangannya itu.

Pihak kepolisian setempat disebutkan NDTV, dikutip Jumat (1/9/2023), langsung mengejar Lee Meyer dan banteng Watusi itu.

Dia langsung dihentikan dan mendapatkan tilang karena membawa binatang dengan kendaraan yang tidak sesuai peruntukan.

"Pengemudi mobil langsung ditilang dan diminta kembali ke lokasinya berada untuk membawa pulang binatang tersebut," ucap Chad Reiman, Kapten Polisi di Nebraska.

"Kami belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981/isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731/menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183334/viral_polisi_isi_bbm_pakai_drum-1AVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Beli Bensin di SPBU Surabaya Pakai Drum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601/viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181803/blind_spot-U8Qv_large.jpg
Viral Pemotor Terlindas Truk di Ciledug, Waspada Blind Spot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement