Pria Ini Ditilang Gegara Nekat Bawa Banteng dengan Mobil Sedan, Kok Bisa?

JAKARTA - Aksi pria pemilik banteng watusi mendadak viral, lantaran tertangkap tengah berpergian dengan mengunakan sebuah mobil sedan di jalan bebas hambatan Nebraska, Amerika Serikat.

Pria yang mebawa banteng dengan mobil sedan itu diketahui bernama Lee Meyer, warga Neleigh, Amerika Serikat.

Saking ingin membawa banteng kesayanganya jalan-jalan, dia sampai melepas atap mobil sedannya sebagian.

Ini dilakukan agar banteng yang punya tanduk raksasa itu bisa muat ke dalam mobil, meski seluruh tubuh hewan besar tersebut mencuat ke luar.

Agar tidak terjatuh, Lee Meyer memasang sebuah pagar yang mepet dengan tubuh banteng itu.

Alhasil mau tidak mau aksi nekat Lee Meyer itu benar-benar mencolok. Tidak heran jika banyak pengguna jalan yang melihat mobil Lee Mayer lengklap dengan bantengnya langsung panik.

Mereka pun menelpon pihak kepolisian karena aksi unik Lee Meyer dan banteng kesayangannya itu.

Pihak kepolisian setempat disebutkan NDTV, dikutip Jumat (1/9/2023), langsung mengejar Lee Meyer dan banteng Watusi itu.

Dia langsung dihentikan dan mendapatkan tilang karena membawa binatang dengan kendaraan yang tidak sesuai peruntukan.

"Pengemudi mobil langsung ditilang dan diminta kembali ke lokasinya berada untuk membawa pulang binatang tersebut," ucap Chad Reiman, Kapten Polisi di Nebraska.

"Kami belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya," sambungnya.