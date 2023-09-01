Sony Boyong Kamera Mirrorless Baru ke Indonesia dengan Harga Mulai Rp20 Jutaan

Sony a6700 resmi dirilis di Indonesia (Foto: Tangguh Yudha/MPI)

JAKARTA - Sony Electronics kembali memboyong kamera mirrorless terbaru ke Indonesia. Perangkat yang mereka kenalkan ada Sony α6700 yang diklaim mampu memenuhi kebutuhan fotografi dan videografi para pelaku industri kreatif.

Dalam acara peluncuran, Jumat (1/8/2023), President Director in PT Sony Indonesia, Yoshiyuki Fujioka, mengungkap kamera mirrorless α6700 dibekali dengan fitur dan performa gambar berkualitas tinggi.

Menurutnya, produk tersebut memang dirancang untuk hybrid shooting yang mampu menghasilkan foto dan video di berbagai situasi seperti acara pernikahan, travelling, street photography, dan portrait.

"Dengan desain yang ringkas serta dipadukan dengan APS-C back-illuminated Exmor R CMOS image sensor boasting 26.0 megapiksel, α6700 merupakan kamera mirrorless APS-C tercanggih dari Sony saat ini," katanya.

Kamera Sony α6700 mendukung pengambilan video 4K beresolusi tinggi hingga 120fps. Perangkat ini juga dilengkapi dengan dynamic range 14+ stop untuk menangkap detail dalam kondisi yang minim cahaya.

Selain itu, α6700 juga dibekali dengan profil gambar S-Cinetone yang terdapat pada Sony Cinema Line profesional. Ini memberikan memberikan tampilan warna kulit manusia yang menakjubkan.

Selain kamera α6700, Sony juga turun menghadirkan lensa wide-angle zoom G Master SEL1635GM2 sebagai lensa E-mount Alpha full-frame 35mm mencakup panjang fokus dari 16mm hingga 35mm.

Fujioka mengungkapkan bahwa bukaan maksimum lensa terbaru itu berada di angka F2.8 pada seluruh rentang zoom yang ditargetkan untuk menghasilkan foto landskap dan video komersial.