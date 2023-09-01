Momen Langka Fotografer Abadikan Petir Terbalik

JAKARTA - Seorang fotografer asal Puerto Riko, Frankie Lucena berhasil mengabadikan momen langka penampakan petir terbalik. Dari hasil jepretannya bisa dilihat bahwa fenomena tersebut cukup mengerikan.

Dari gambar yang beredar petir terbalik itu memiliki beberapa sambaran petir yang sangat besar, meledak lurus ke atas dan berhenti tepat di bawah tepi angkasa. Petir keluar dari awan badai dengan warna merah menyala.

Sebagaimana dilansir dari Live Science, Sabtu (2/9/2023), kilatan petir ini juga dikenal sebagai gigantic jets. Ini adalah jenis petir yang paling langka dan paling kuat, terjadi sedikitnya 1.000 kali dalam setahun.

Petir tersebut memiliki kekuatan lebih dari 50 kali lipat kekuatan sambaran petir pada biasa. Saking kuatnya, petir terbalik dapat naik lebih dari 80 kilometer di atas permukaan bumi dan menyentuh bagian bawah ionosfer.

Sekadar informasi, ionosfer merupakan lapisan besar partikel bermuatan listrik tempat bagian atas atmosfer bertemu dengan bagian bawah luar angkasa.