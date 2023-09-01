Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peneliti Temukan Ancaman Baru Astronot di Luar Angkasa

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:24 WIB
Peneliti Temukan Ancaman Baru Astronot di Luar Angkasa
Astronot (Foto: NASA)
A
A
A

STOCKHOLM - Upaya untuk mencermati bagaimana lingkungan luar angkasa dapat berdampak negatif pada sistem kekebalan astronot terus dilakukan. Dan tim ilmuwan dari Karolinska Institutet di Swedia menemukan fakta baru. 

Seperti dihimpun dari Space, Jumat (1/9/2023), para ilmuan menyimpulkan bahwa gayaberat mikro yang dialami oleh penjelajah luar angkasa dapat memengaruhi sistem imun para astronot.

Secara khusus, imun yang terpengaruh adalah sel T, yang mana sel T ini adalah sejenis sel darah putih, yang disebut limfosit, yang fungsinya sangat penting agar tubuh mampu melawan serangan penyakit.

Dikatakan bahwa pengaruh gayaberat mikro berkepanjangan dapat menyebabkan sel T menjadi kurang aktif dan kurang efektif dalam melawan infeksi, sehingga membuat astronot rentan terkena virus.

“Jika astronot ingin menjalani misi luar angkasa yang aman, kita perlu memahami bagaimana sistem kekebalan tubuh mereka terpengaruh dan mencoba menemukan cara untuk melawan perubahan berbahaya tersebut,” kata Lisa Westerberg, salah satu ilmuwan. 

“Kami sekarang dapat menyelidiki apa yang terjadi pada sel T, yang merupakan komponen kunci dari sistem kekebalan tubuh, ketika terkena kondisi tanpa bobot," lanjutnya.

Dalam melakukan penelitian, Westerberg dan timnya menggunakan kasur air yang dibuat khusus untuk mengelabui tubuh agar berpikir bahwa tubuh tidak berbobot, sebuah teknik yang disebut perendaman kering.

Delapan subjek sehat diletakan pada perendaman kering selama 3 minggu. Kemudian para peneliti melakukan analisis darah pada subjek ini pada interval yang berbeda-beda.

Tim melakukan penghitungan mukai dari sebelum percobaan, kemudian tujuh, 14, dan 21 hari setelah percobaan dimulai dan, terakhir, seminggu setelah percobaan selesai.

Hasilnya, mereka menemukan bahwa sel T subjek telah berubah sehubungan dengan perendaman kering, yang pada dasarnya berubah dalam istilah ekspresi gen secara signifikan setelah 7 dan 14 hari tanpa bobot.

Perubahan paling ekstrim terjadi setelah 14 hari. Gen sel T tampak mengadopsi keadaan yang belum matang selama proses tersebut, yang berarti mereka berperilaku seolah-olah tidak menemukan virus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/56/2911653/awak-shenzhou-xvi-sukses-pulang-ke-bumi-setelah-jalankan-misi-selama-lima-bulan-VsLBQEY5ET.jpeg
Awak Shenzhou XVI Sukses Pulang ke Bumi Setelah Jalankan Misi Selama Lima Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/17/54/2832459/mengenal-valentina-v-tereshkova-astronot-perempuan-pertama-asal-rusia-3Agqp9st05.jpg
Mengenal Valentina V Tereshkova, Astronot Perempuan Pertama asal Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/56/2792986/nasa-umumkan-nama-astronot-yang-akan-keliling-bulan-di-misi-artemis-2-huf8TWmKbX.jpg
NASA Umumkan Nama Astronot yang Akan Keliling Bulan di Misi Artemis 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/56/2790700/siapa-manusia-yang-pertama-kali-menginjakkan-kakinya-di-luar-angkasa-aXnYTz660K.jpg
Siapa Manusia yang Pertama Kali Menginjakkan Kakinya di Luar Angkasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/56/2789467/lockheed-martin-akan-bangun-jaringan-komunikasi-satelit-bulan-ke-bumi-pertama-b9iDmKrWBg.jpg
Lockheed Martin akan Bangun Jaringan Komunikasi Satelit Bulan ke Bumi Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/56/2787493/begini-cara-astronot-muslim-tentukan-bulan-ramadhan-di-luar-angkasa-YkbGMeoPc1.jpg
Begini Cara Astronot Muslim Tentukan Bulan Ramadhan di Luar Angkasa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement