Youtube Music Hadirkan Fitur Komentar pada "Now Playing"

JAKARTA - Youtube Music melakukan pembaruan terhadap bagian “Now Playing” dengan menghadirkan fitur komentar. Fitur ini diluncurkan untuk perangkan iOS dan Android secara global. Seperti halnya dalam Youtube, Anda dapat memberi dan membaca komentar pada tab tersebut.

Sayangnya banyak pengguna yang kurang menyukai fitur ini karena berisikan komentar dari video Youtube terkait tanpa adanya penyaringan komentar. Seperti yang dipaparkan Google pada 9to5, tangkapan layar menunjukkan adanya komentar yang tampaknya sudah ada sejak beberapa tahun lalu sejak musik dipublikasikan dalam Youtube.

Meski begitu, menariknya pembaruan yang dilakukan oleh Youtube Music ini adalah Anda dapat dengan mudah menggeser beberapa tombol tindakan seperti suka, tidak suka, menyimpan lagu dalam daftar putar, berbagi, mengunduh, juga tab komentar yang baru saja ditambahkan dalam bagian “Now Playing”. Tombol-tombol ini seperti yang terletak pada pemutar video Youtube.

Tidak hanya memperbarui fitur tersebut, Youtube Music secara bertahap telah melakukan pembaruan pada tampilan desain aplikasi tersebut dengan memodifikasinya. Seperti yang terlihat pada gambar sampul yang lebih besar dengan judul lagu serta nama artis berada di sisi kiri layar. Adapun modifikasi lain dengan menambahkan lebih banyak kontrol yang terletak di bagian bawah layar yang memudahkan akses para pengguna.

Sebelumnya Youtube Music juga telah mengadopsi tren umpan video vertikal mirip Tiktok yang menarik banyak pengguna. Pada aplikasi ini fitur disebut dengan nama Sampel atau Samples.

Dengan mengetuk Sampel maka secara otomatis pengguna akan memulai klip video pendek secara vertikal dari rekomendasikan oleh Youtube Music sesuai dengan profil selera pengguna, pendekatan kepada artis serta musik yang pengguna sukai, yang mungkin belum pernah didengarkan sebelumnya.

Beberapa bulan yang lalu Youtube Music juga telah menambahkan fitur sleep timer agar pengguna yang terbiasa mendengarkan musik sebagai pengantar tidur, dapat mengatur kapan lagu akan otomatis dimatikan. (Taja Aurora Bianca)

(Saliki Dwi Saputra )