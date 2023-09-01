Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Logout Akun Google dari Perangkat Lain

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:56 WIB
Cara Logout Akun Google dari Perangkat Lain
Akun Google (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara logout akun Google dari perangkat lain sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, akun Google sendiri sifatnya sangat pribadi berisi beragam file mulai dari foto, video, surat elektronik, dan banyak lagi.

Dengan membiarkan akun Google tersangkut di perangkat lain, itu berarti mrmbuka peluang kepada orang lain untuk menguasai ragam file sensitif tersebut. Untuk itu perlu dilakukan logout akun agar filr tetap aman.

Cara logout akun Google bisa dilakukan dengan sangat mudah. Lantas bagaimana caranya? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini langkah-langkahnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023).

- Pertama buka browser di perangkat lalu kunjungi https://myaccount.google.com;

- Login ke akun Google yang ingin dilogout dari perangkat lain;

- Jika sudah masuk, klik Mulai di bawah logo Security;

- Nantinya akan dibawa ke halaman Security Checkup, lalu pilih menu Perangkat Anda;

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement