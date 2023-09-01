Cara Logout Akun Google dari Perangkat Lain

JAKARTA - Cara logout akun Google dari perangkat lain sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, akun Google sendiri sifatnya sangat pribadi berisi beragam file mulai dari foto, video, surat elektronik, dan banyak lagi.

Dengan membiarkan akun Google tersangkut di perangkat lain, itu berarti mrmbuka peluang kepada orang lain untuk menguasai ragam file sensitif tersebut. Untuk itu perlu dilakukan logout akun agar filr tetap aman.

Cara logout akun Google bisa dilakukan dengan sangat mudah. Lantas bagaimana caranya? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini langkah-langkahnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023).

- Pertama buka browser di perangkat lalu kunjungi https://myaccount.google.com;

- Login ke akun Google yang ingin dilogout dari perangkat lain;

- Jika sudah masuk, klik Mulai di bawah logo Security;

- Nantinya akan dibawa ke halaman Security Checkup, lalu pilih menu Perangkat Anda;