Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Threads Akhirnya Hadirkan Fitur Pencarian Kata Kunci

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:49 WIB
Threads Akhirnya Hadirkan Fitur Pencarian Kata Kunci
Threads (Foto: Istimewa)
A
A
A

THREADS memulai debutnya pada awal Juli sebagai pesaing X, aplikasi yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Sejak dirilis, Threads perlahan-lahan mengambil fitur-fitur baru untuk mencoba dan bersaing dengan X.

Minggu lalu, Meta akhirnya meluncurkan versi situs web dari platform media sosial barunya itu. Dan sekarang, Threads menghadirkan fungsi yang banyak digunakan pengguna X, yaitu pencarian kata kunci atau keyword.

Sebelumnya Threads memiliki sejumlah keterbatasan, yang paling mencolok adalah ketidakmampuan pengguna untuk melakukan Direct Message (DM). Selain itu, tidak ada opsi pengeditan teks alternatif, dan hashtag dalam postingan tidak dapat diklik dan masih banyak lagi. 

Dikutip dari Engadget, Jumat (1/9/2023), CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengumumkan melalui postingan di Threads bahwa fitur pencarian kata kunci akan segera hadir dalam aplikasi ini.

Pengumuman ini disusul oleh Bos Instagram, Adam Mosseri, yang mengonfirmasi bahwa pengujian fitur tersebut sedang berlangsung di Australia dan Selandia Baru.

Meta dengan cepat menambahkan fitur-fitur penting lainnya ke Threads dalam beberapa minggu terakhir, termasuk versi web penuh dan aliran kronologis postingan. Ini menunjukkan komitmen Meta untuk terus memperbaiki dan mengembangkan Threads sebagai platform percakapan publik yang komprehensif.

Lebih lanjut, fitur pencarian kata kunci di Threads dianggap sebagai langkah penting untuk bersaing dengan X/Twitter sebagai platform utama untuk percakapan publik, terutama yang berkaitan dengan peristiwa real-time. (Dinda Nabilah)

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/54/3029794/threads-kml0_large.jpg
Setahun Diluncurkan, Threads Kini Miliki Lebih dari 175 Juta Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/54/3001029/threads-fDQV_large.jpg
Threads Perluas Fitur Mute Filter, Kini Bisa Digunakan pada Profil Hingga Timeline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/54/2996590/threads-dLZ4_large.jpg
Meta Tutup Layanan Threads di Turki, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2938254/masa-pemilu-meta-akan-hadirkan-alat-pengecek-fakta-di-threads-7eh491pAiN.jpg
Masa Pemilu, Meta akan Hadirkan Alat Pengecek Fakta di Threads
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/54/2935341/threads-resmi-hadirkan-fitur-tagar-beda-dari-yang-lain-I0RRQMMtkc.jpeg
Threads Resmi Hadirkan Fitur Tagar, Beda dari Yang Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/54/2921519/threads-uji-coba-fitur-tagging-baru-yang-beda-dari-kompetitor-51UwF0NH1K.jpg
Threads Uji Coba Fitur Tagging Baru yang Beda dari Kompetitor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement