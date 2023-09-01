Threads Akhirnya Hadirkan Fitur Pencarian Kata Kunci

THREADS memulai debutnya pada awal Juli sebagai pesaing X, aplikasi yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Sejak dirilis, Threads perlahan-lahan mengambil fitur-fitur baru untuk mencoba dan bersaing dengan X.

Minggu lalu, Meta akhirnya meluncurkan versi situs web dari platform media sosial barunya itu. Dan sekarang, Threads menghadirkan fungsi yang banyak digunakan pengguna X, yaitu pencarian kata kunci atau keyword.

Sebelumnya Threads memiliki sejumlah keterbatasan, yang paling mencolok adalah ketidakmampuan pengguna untuk melakukan Direct Message (DM). Selain itu, tidak ada opsi pengeditan teks alternatif, dan hashtag dalam postingan tidak dapat diklik dan masih banyak lagi.

Dikutip dari Engadget, Jumat (1/9/2023), CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengumumkan melalui postingan di Threads bahwa fitur pencarian kata kunci akan segera hadir dalam aplikasi ini.

Pengumuman ini disusul oleh Bos Instagram, Adam Mosseri, yang mengonfirmasi bahwa pengujian fitur tersebut sedang berlangsung di Australia dan Selandia Baru.

Meta dengan cepat menambahkan fitur-fitur penting lainnya ke Threads dalam beberapa minggu terakhir, termasuk versi web penuh dan aliran kronologis postingan. Ini menunjukkan komitmen Meta untuk terus memperbaiki dan mengembangkan Threads sebagai platform percakapan publik yang komprehensif.

Lebih lanjut, fitur pencarian kata kunci di Threads dianggap sebagai langkah penting untuk bersaing dengan X/Twitter sebagai platform utama untuk percakapan publik, terutama yang berkaitan dengan peristiwa real-time. (Dinda Nabilah)

(Saliki Dwi Saputra )