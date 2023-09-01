Lewat X Elon Musk Diam-diam Kumpulkan Data Biometrik?

CALIFORNIA - Elon Musk dilaporkan dapat mengumpulkan data biometrik para pengguna media sosial X, termasuk sidik jari, pengenalan wajah, pelacakan mata, bahkan DNA. Apa tujuannya?

Kemampuan ini dimiliki Musk setelah dirinya secara diam-diam memperbarui kebijakan privasi dengan dalih tujuan keamanan di aplikasi media sosial yang semula merupakan Twitter tersebut.

Kebijakan privasi platform mengatakan bahwa X sekarang memiliki izin untuk mengambil sidik jari penggunanya, pemindaian retina, pengenalan suara dan wajah, serta pola penekanan tombol, dan DNA.

Dengan pembaruan ini berarti pengguna yang menggunakan verifikasi sidik jari untuk masuk ke aplikasi dari perangkat mereka akan menyetor data-data tersebut ke perusahaan.