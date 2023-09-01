Gara-Gara Taylor Swift, Instagram Diduga Sengaja Blokir Akun dengan Nama Taylor

INSTAGRAM diam-diam melakukan pemblokiran kepada beberapa akun yang ketahuan menggunakan nama Taylor. Belakangan disebutkan jika hal tersebut diduga untuk melindungi penyanyi, Taylor Swift.

Laporan tersebut dirilis pertama kali oleh Bloomberg, Kamis (31/8/2023) kemarin setelah beberapa akun Instagram yang menggunakan nama Taylor mengaku tiba-tiba kehilangan akses dengan akun mereka.

Akun-akun Instagram yang menggunakan nama Taylor itu sama sekali tidak bisa menghubungi Instagram. Sampai-sampai mereka memanfaatkan platform X agar bisa mendapat keterangan dari Instagram.

"Siang ini, ratusan pengguna dengan nama Taylor, mendapati akun Instagram kami yang telah dinonaktifkan karena melanggar ketentuan komunitas. Itu semua karena nama kami," ujar pemilik akun Taylor Camp kepada Bloomberg.

Sementara pengguna akun Instagram dengan nama Taylor lain menyarankan agar akun-akun yang memang sudah kadung menggunakan nama tersebut agar menggantinya. Apalagi Instagram menurut dia tidak memberikan informasi terlebih dulu dalam menonaktifkan akun-akun bernama Taylor itu.

"Akun saya yang sudah berusia 10 tahun tidak aktif lagi tanpa alasan yang jelas," jelas pemilik akun Instagram dengan nama Taylor lainnya.