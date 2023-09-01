7 Rumus Excel yang Paling Sering Digunakan

TUJUH rumus excel yang paling sering digunakan dalam dunia kerja sebenarnya mudah diikuti. Setiap rumus excel diawali dengan tanda sama dengan (=).

Rumus Excel dibagi menjadi dua, yaitu rumus Formula dan rumus Function. Rumus Formula: rumus Excel yang diketik secara manual oleh para pengguna aplikasi ini. Seperti rumus "=B1+B2+B3" atau "=C1-C2/C3".

Sedangkan rumus function adalah template rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Seperti rumus "=SUM(A1:A3)" atau "MIN (A1:A5)".

Berikut tujuan rumus excel yang paling sering digunakan:

1. SUM

SUM adalah rumus di Excel untuk menambah daftar angka, sehingga mendapatkan total cepat atau mengetahui berapa banyak uang yang tersisa di rekening tabungan kamu.

Rumusnya adalah =SUM(A2:A6)

2. MAX dan MIN

MAX dan MIN adalah rumus menentukan nilai maksimum atau minimum dari kumpulan data tertentu. Misalnya mencari nilai tertinggi di kolom angka atau ingin mencari nilai terendah di kolom angka.

Terbesar: =MAX(A2:A13)

Terkecil: =MIN(A2:A13)