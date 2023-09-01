Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenalan dengan Starlink, Jaringan Milik Elon Musk yang Akan Masuk Indonesia

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:47 WIB
Kenalan dengan Starlink, Jaringan Milik Elon Musk yang Akan Masuk Indonesia
Starlink milik Elon Musk (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Starlink adalah usaha milik Elon Musk yang bertujuan menjual koneksi internet ke hampir semua orang di seluruh dunia dan diundang masuk Indonesia oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti diketahui sebelumnya, Luhut bertemu dengan pemilik Starlink, Elon Musk, setelah melakukan kunjungan ke Pabrik Giga Tesla di Austin, Texas, Amerika Serikat. Dalam diskusi tersebut, Luhut menyinggung keinginan Musk untuk membuat jaringan internet terjangkau di Indonesia.

"Kami juga berbicara tentang keinginan Elon untuk berkolaborasi dalam menciptakan jaringan internet yang terjangkau di Indonesia bagian timur dengan menggunakan satelit Starlink yang tersohor itu," tulis Luhut dalam unggahan di Instagramnya beberapa waktu lalu.

Nantinya SpaceX selaku induk perusahaan Starlink perlu bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia jika ingin menghadirkan layanannya, seperti yang diungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Starlink harus bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri jika ingin masuk Indonesia. Misalnya saja, bekerjasama dengan Telkomsat,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
