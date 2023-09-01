Ini Beda Motor Listrik dan Sepeda Listrik, Pilih Mana?

JAKARTA – Perbedaan antara motor listrik dan sepeda listrik, perlu Anda ketahui pasalnya, kedua kendaraan berbasis baterai ini memiliki desain yang serupa dan hanya bisa dibedakan melalui spesifikasinya.

Perbedaan yang paling mudah dilihat ada pada pedal. Ini hanya terdapat pada sepeda listrik guna menggerakkan kendaraan ketika kehabisan baterai di jalan.

Kemudian dari segi harga, umumnya sepeda listrik dibanderol lebih murah, kisaran Rp4 juta sampai Rp7 jutaan. Sementara motor listrik bisa di atas Rp10 juta, meski ada yang di bawah itu setelah disubsidi Rp7 juta.

Memilih sepeda listrik juga tidak boleh sembarangan, demi kenyamanan dan keamanan saat digunakan.

Pasalnya, ada banyak kasus baterai sepeda listrik terbakar yang dapat membahayakan penggunanya.

Lebih lanjut, menurut Direktur Utama PT SBI Tbk Andrew Mulyadi banyak orang kini memilih sepeda listrik karena jadi andalan transportasi jarak dekat.

“Sepeda listrik menjadi barang yang paling dicari sebagai alternatif transportasi masyarakat, terutama untuk jarak dekat. Selain penggunaan yang mudah dan tidak merepotkan, sepeda listrik model skuter memiliki beragam bentuk dan model,” kata Andrew dalam keterangan resmi.

Andrew juga menyampaikan fungsi yang praktis dan efisien ini menjadi alasan banyaknya pengguna jalan beralih ke sepeda listrik.

Adapun motor listrik juga tidak kalah menarik, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menghapus empat syarat subsidi motor listrik.