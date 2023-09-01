Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Beda Motor Listrik dan Sepeda Listrik, Pilih Mana?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:21 WIB
Ini Beda Motor Listrik dan Sepeda Listrik, Pilih Mana?
Sepeda listrik. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perbedaan antara motor listrik dan sepeda listrik, perlu Anda ketahui pasalnya, kedua kendaraan berbasis baterai ini memiliki desain yang serupa dan hanya bisa dibedakan melalui spesifikasinya.

Perbedaan yang paling mudah dilihat ada pada pedal. Ini hanya terdapat pada sepeda listrik guna menggerakkan kendaraan ketika kehabisan baterai di jalan.

Kemudian dari segi harga, umumnya sepeda listrik dibanderol lebih murah, kisaran Rp4 juta sampai Rp7 jutaan. Sementara motor listrik bisa di atas Rp10 juta, meski ada yang di bawah itu setelah disubsidi Rp7 juta.

Memilih sepeda listrik juga tidak boleh sembarangan, demi kenyamanan dan keamanan saat digunakan.

Pasalnya, ada banyak kasus baterai sepeda listrik terbakar yang dapat membahayakan penggunanya.

Lebih lanjut, menurut Direktur Utama PT SBI Tbk Andrew Mulyadi banyak orang kini memilih sepeda listrik karena jadi andalan transportasi jarak dekat.

“Sepeda listrik menjadi barang yang paling dicari sebagai alternatif transportasi masyarakat, terutama untuk jarak dekat. Selain penggunaan yang mudah dan tidak merepotkan, sepeda listrik model skuter memiliki beragam bentuk dan model,” kata Andrew dalam keterangan resmi.

Andrew juga menyampaikan fungsi yang praktis dan efisien ini menjadi alasan banyaknya pengguna jalan beralih ke sepeda listrik.

Adapun motor listrik juga tidak kalah menarik, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menghapus empat syarat subsidi motor listrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/53/3124269/sepeda_listrik-Yoyl_large.jpg
Sepeda Listrik Lokal Bisa Tempuh Jarak 120 Km Sekali Cas, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/53/2993292/ramah-lingkungan-sepeda-listrik-dilengkapi-iot-disiagakan-ebxwmNw7B0.jpg
Ramah Lingkungan, Sepeda Listrik Dilengkapi IoT Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/53/2927753/makin-bandel-polisi-bakal-tindak-pengguna-sepeda-listrik-di-jalan-raya-2HoBn1qseU.jpg
Makin Bandel, Polisi Bakal Tindak Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/52/2927748/banyak-pengguna-sepeda-listrik-di-jalan-raya-ini-respons-polisi-D0oExOCEdC.jpeg
Banyak Bocil Pakai Sepeda Listrik di Jalan Raya, Ini Respons Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/53/2902990/7-ciri-baterai-sepeda-listrik-menurun-perhatikan-nomor-4-FDWOfAxqYK.jpg
7 Ciri Baterai Sepeda Listrik Menurun, Perhatikan Nomor 4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/53/2889908/apakah-sepeda-listrik-bisa-dicuci-dengan-air-MUFtRCxv7b.png
Apakah Sepeda Listrik Bisa Dicuci dengan Air?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement