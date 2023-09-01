BBM Naik Lagi, Simak Keuntungan Menggunakan Motor Listrik

JAKARTA - Mengendarai sepeda motor listrik merupakan opsi yang bisa dipertimbangkan untuk mengurangi efek dari kenaikan harga BBM, yang terjadi per 1 September 2023 ini.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) telah resmi lakukan penyesuaian harga BBM pada hari ini, Jumat (1/9/2023).

Kini harga BBM non-subisi, seperti Pertamax alami kenaikan menjadi Rp13.300 per liter. Sejumlah BBM non-subsidi juga alami kenaikan harga seperti Pertamax Green 95 yang baru diperkenalkan bulan lalu dengan harga Rp13.500, kini menjadi 15.000 per liter.

Kemudian Pertamax Turbo juga naik dari Rp14.400 menjadi Rp15.900 per liter. Namun Pertalite tidak mengalami kenaikan harga, yang mana masih dijual Rp10.000 per liter.

Sehingga penggunaan motor listrik tidak terdampak dengan pengaruh kenaikan harga BBM tersebut, dan membuat kantong penggunanya lebih irit.

Lantas apa saja keuntungan penggunaan sepeda motor listrik? Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Keuntungan Naik Motor Listrik :

1. Ramah lingkungan

Motor listrik beroperasi menggunakan daya yang disimpan dalam baterai dan tidak menghasilkan emisi gas yang dapat merusak lingkungan.

Ini berperan dalam mengurangi pencemaran udara dan mengurangi dampak buruknya terhadap kualitas udara.

2. Efisien energi

Motor listrik cenderung lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan mesin pembakaran konvensional.

Dengan penggunaan energi tersebut, motor listrik tak dipungkiri konsumsi energi dengan sangat efesien, ketimbang motor berbahan bakar bensin.

3. Biaya operasional rendah

Secara umum, motor listrik cenderung memiliki biaya operasional yang lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin.

Biaya pengisian daya baterai diketahui jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan mengisi bahan bakar ke tangki.