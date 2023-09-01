Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tesla Rilis Model 3 Terbaru di China, Punya Jarak Tempuh Lebih Jauh

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:28 WIB
Tesla Rilis Model 3 Terbaru di China, Punya Jarak Tempuh Lebih Jauh
Tesla Model 3. (Doc. Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Usai enam tahun mengaspal, dan berhasil terjual tak kurang dari dua juta unit secara global, Tesla akhirnya menawarkan Model 3 dengan kemampuan terbaru.

Tesla Model 3 ini diberi nama kode internal Project Highland ini, membawa sejumlah pembaruan menarik.

Namun saat ini, pembaruan baru terjadi pada versi penggerak roda belakang dan jarak jauh (LR) Eropa.

Penasaran dengan desain mobil Tesla yang diperbarui ini? Simak ulasan di bawah ini, seperti dikutip dari Motor1, Jumat (1/9/2023).

Pembaruan Tesla Model 3

1. Desain Lebih Ramping

Tesla Model 3 terbaru lebih keren dari sebelumnya, dengan garis karakter yang bersih, housing lampu depan yang didesain ulang, dan lampu LED DRL.

Sebelumnya, lipatan pada tepi kap mesin meruncing di bawah lampu depan, Model 3 saat ini jauh lebih tajam dan memanjang hingga spakbor.

Bagian belakang menampilkan lampu belakang yang berbentuk C. Desain roda multi-spoke baru dan memiliki dua warna baru, Ultra Red dan Stealth Grey.

2. Jangkauan lebih jauh

RWD model 3 bisa menempuh jarak 319 mil (513 kilometer) dengan sekali pengisian daya, sedangkan untuk versi LR mampu menempuh jarak 391 mil (629 kilometer).

3. Banyak Fitur

Model 3 menampilkan desain sampul dengan arsitektur membungkus berbahan alumunium dan kain.

Kabin Tesla dipastikan lebih senyap, dikarenakan kaca akustik dan material kedap suara ditingkatkan.

Halaman:
1 2
      
