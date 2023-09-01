Advertisement
OTOMOTIF

Berapa Pajak Kendaraan Mobil Pajero Sport?

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:48 WIB
Berapa Pajak Kendaraan Mobil Pajero Sport?
Ilustrasi harga pajak mobil Pajero Sport (Foto: Mobilbekas)
JAKARTA - Akhir-akhir ini tentu banyak yang bertanya berapa pajak kendaraan mobil Pajero Sport? Karena mobil kelas atas yang satu ini kian banyak berseliweran di jalanan.

Sehingga tidak sedikit masyarakat yang penasaran dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pemilik Mitsubishi Pajero Sport.

Harus diakui Mitsubishi Pajero Sport adalah salah satu SUV terlaris yang ada di Tanah Air. Mobil 7 penumpang ini merupakan pesaing utama Toyota Fortuner.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023), rentang harga jual yang ditawarkan kepada pembeli Pajero Sport di kisaran Rp520 jutaan sampai Rp701 jutaan yang terdiri dari 6 varian. Beberapa variannya seperti GLX, Exceed, Dakar, dan Ultimate Dakar.

Dengan harga mobil yang tidak murah tersebut tentu saja segmen pembelinya berasal dari kaum ekonomi menengah ke atas.

Sesuai Undang – Undang No. 28 Tahun 2021, dasar pengenaan pajak kendaraan pribadi adalah minimal 1% dan maksimal 2% dari NJKB.

