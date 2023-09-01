Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Ioniq 6 Diklaim Bakal Gempur Merek Eropa, Termurah di Segmen Mobil Listrik Sedan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:49 WIB
Hyundai Ioniq 6. (Doc. Hyundai)
A
A
A

JAKARTA – Hyundai Ioniq 6 diklaim bakal buat pusing pabrikan mobil listrik Eropa. Pasalnya, jika disandingkan harganya terlampau murah untuk segmen.

Hyundai Ioniq 6 diluncurkan pada ajang GIIAS 2023, yang dijual dengan harga Rp1,197 miliar on the road (OTR) Jakarta.

Bahkan, mobil listrik berteknologi canggih itu sudah terpesan hampir 200 unit sepanjang pameran.

Astrid Ariani Wijana, Head of Marketing Department PT HMID mengatakan pihaknya meluncurkan Ioniq 6 karena pemain mobil listrik di segmen sedan masih sedikit.

Saat ini, yang baru memasarkannya di Indonesia hanya merek-merek Eropa.

“Jadi kalau seperti Hyundai sendiri, pertama kami begitu masuk di Ioniq 5 kami main di crossover SUV yang retro model. Kalau kita lihat di pasar mobil listrik yang sedan, terus terang tidak banyak pemainnya mungkin kecuali pabrikan Eropa,” kata Astrid di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Meski dibanderol mencapai lebih dari Rp1 miliar, Hyundai Ioniq 6 jadi yang termurah dibandingkan mobil listrik jenis sedan lainnya. Pasalnya, merek asal Eropa membanderol mobil listrik mereka mulai dari Rp2 miliaran.

Sebut saja Mercedes-Benz EQE 350+ Electric Art Line yang dijual seharga Rp2,2 miliar, dan berstatus off the road. Ini berarti masih ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan konsumen untuk megurus surat-surat kendaraan tersebut.

“Ya memang, notabene mereka biasanya main di level itu. Jadi dari Hyundai, kami melihat ada potensi untuk mengisi di sisi sedan dan kasih treatment beda dengan bikin itu keliatan lebih sporty istilahnya. Jadi itu salah satu alasan Ioniq 6 ada,” ujar Astrid.

