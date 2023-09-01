Mengenal BBM Pertamax Green 92 yang Bakal Gantikan Pertalite

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memiliki wancana untuk menghapus BBM jenis Pertalite, dan menggantinya dengan Pertamax Green 92 mulai 2024.

Dan yang menjadi pertanyaan, apa itu Pertamax Green 92?Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, langkah ini merupakan kelanjutan program Langit Biru. Di mana sebelumnya telah dilakukan peningkatan dari RON 88 ke RON 90.

“Pada 2024 kita akan mengeluarkan, kalau masih ingat, dua tahun lalu kita mengeluarkan program Langit Biru. Program pertama kita menaikkan BBM bersubsidi dari RON 88 menjadi RON 90,” kata Nicke seperti dikutip dari kanal YouTube Komisi VII DPR RI Channel.

Sekadar informasi, bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang terbuat dari hasil fermentasi tumbuhan seperti tebu. Ini dianggap menjadi solusi untuk mengurangi emisi dan impor minyak mentah yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Pertamax Green 92 merupakan produk BBM jenis baru yang akan diproduksi oleh Pertamina. Jenis BBM ini merupakan campuran dari Pertalite dengan etanol 7 persen sehingga octane number di dalamnya meningkat.

Sebelumnya, Pertamina juga sudah merilis Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax RON 92 dengan etanol 5 persen. Namun, harga BBM jenis baru ini lebih mahal ketimbang Pertamax RON 92.

Tetapi, Pertamax Green 92 diyakini bakal masuk dalam kategori Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).