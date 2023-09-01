Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengenal BBM Pertamax Green 92 yang Bakal Gantikan Pertalite

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:32 WIB
Mengenal BBM Pertamax Green 92 yang Bakal Gantikan Pertalite
Ilustrasi BBM. (Doc. Pixabay)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memiliki wancana untuk menghapus BBM jenis Pertalite, dan menggantinya dengan Pertamax Green 92 mulai 2024.

Dan yang menjadi pertanyaan, apa itu Pertamax Green 92?Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, langkah ini merupakan kelanjutan program Langit Biru. Di mana sebelumnya telah dilakukan peningkatan dari RON 88 ke RON 90.

“Pada 2024 kita akan mengeluarkan, kalau masih ingat, dua tahun lalu kita mengeluarkan program Langit Biru. Program pertama kita menaikkan BBM bersubsidi dari RON 88 menjadi RON 90,” kata Nicke seperti dikutip dari kanal YouTube Komisi VII DPR RI Channel.

Sekadar informasi, bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang terbuat dari hasil fermentasi tumbuhan seperti tebu. Ini dianggap menjadi solusi untuk mengurangi emisi dan impor minyak mentah yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Pertamax Green 92 merupakan produk BBM jenis baru yang akan diproduksi oleh Pertamina. Jenis BBM ini merupakan campuran dari Pertalite dengan etanol 7 persen sehingga octane number di dalamnya meningkat.

Sebelumnya, Pertamina juga sudah merilis Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax RON 92 dengan etanol 5 persen. Namun, harga BBM jenis baru ini lebih mahal ketimbang Pertamax RON 92.

Tetapi, Pertamax Green 92 diyakini bakal masuk dalam kategori Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/52/3075786/spbu-mxsW_large.jpg
Apa Arti Kode 31, 33, 34 dan Perbedaan Warna SPBU Pertamina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/53/2926937/pertamina-blokir-228-ribu-nomor-pelat-kendaraan-ini-alasannya-Mwd5PomY9w.jpg
Pertamina Blokir 228 Ribu Nomor Pelat Kendaraan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/53/2917972/tidak-hanya-elektrifikasi-pemerintah-dorong-penggunaan-teknologi-hidrogen-PaMatkG9R8.JPG
Tidak Hanya Elektrifikasi, Pemerintah Dorong Penggunaan Teknologi Hidrogen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/53/2917564/kejar-target-net-zero-emission-2060-pengembangan-bioenergi-perlu-regulasi-dan-insentif-menarik-RixAD9fGBm.jpg
Kejar Target Net Zero Emission 2060, Pengembangan Bioenergi Perlu Regulasi dan Insentif Menarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/52/2915662/perbandingan-harga-bbm-pertamina-shell-vivo-hingga-bp-akr-hari-ini-murah-mana-NyVkI3NdRs.jpg
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo hingga BP AKR Hari Ini, Murah Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/52/2913222/tips-mengemudi-mobil-agar-irit-bbm-nomor-6-ampuh-gzACc0z1nX.jpg
Tips Mengemudi Mobil Agar Irit BBM, Nomor 6 Ampuh!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement