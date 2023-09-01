Cheat GTA Lengkap Terbaru September 2023, Wajib Coba

JAKARTA- Mari melihat daftar kode cheat GTA lengkap terbaru September 2023 yang bisa digunakan untuk menuntaskan permainan legendaris yang satu ini.

Game GTA atau Grand Theft Auto adalah salah satu seri permainan video yang tersukses secara global milik perusahaan Rockstar.

Dengan kesuksesan tersebut juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan kode cheat dalam game GTA untuk para gamer. Cheat GTA biasa digunakan untuk memodifikasi permainan. Tujuan utamanya agar menjaga keseruan saat bermain hingga tuntas.

Namun para gamer menggunakan cheat untuk mendapatkan efek yang telah dipersiapkan. Mulai dari uang tidak terbatas, darah kebal, kendaraan, tank, pesawat, lompat tinggi dan masih banyak lainnya.

Gamer bisa melakukan hal luar di luar nalar seperti meloncat 1000 kaki atau merubah seluruh penduduk kota menjadi gila.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023), berikut ini daftar cheat GTA lengkap terbaru September 2023 yang harus segera dicoba.

