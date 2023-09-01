Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Daftar Game Gratis PlayStation Plus Bulan September 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:28 WIB
Ini Daftar Game Gratis PlayStation Plus Bulan September 2023
PlayStation Plus (Foto: Sony)
A
A
A

JAKARTA - Sony baru saja mengumumkan game gratis PlayStation Plus untuk bulan September 2023. Game tersebut adalah Saints Row (PS4 dan PS5), Black Desert - Traveler Edition (PS4), dan Generation Zero (PS4).

Seperti yang terungkap di Blog PlayStation, ketiga game tersebut akan tersedia tanpa biaya tambahan untuk pelanggan PlayStation Plus. Ini berlaku mulai tanggal 5 September besok.

Sebagaimana dilansir dari IGN, Saints Row sendiri merupakan game tahun 2022 yang memungkinkan pemain menyaksikan kelahiran para Orang Suci dalam pandangan baru yang liar tentang alam semesta.

Pengembang Volition menjanjikan taman bermain Saints Row terbesar dan terbaik yang pernah dibuat, dengan aktivitas sampingan yang mendebarkan, petualangan kriminal, dan misi blockbuster.

Dalam review yang dipublish IGN, Saints Row menghadirkan sensasi tembak-menembak yang mudah. Tetapi ini adalah merek kesenangan sandbox yang sangat familiar dan tidak menginspirasi.

Untuk game Black Desert, merupakan MMORPG dari Pearl Abyss dengan pertarungan PvE cepat, perang pengepungan PvP skala besar, dan beberapa kelas karakter serta tipe pertarungan yang menjadi spesialisasinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/326/3004707/playstation_plus-AoT1_large.jpg
Inilah Game-Game Gratis PlayStation Plus Bulan Mei 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/326/2990682/immortals_of_aveum-HGgx_large.jpg
Game Gratis PS Plus April 2024, Ada FPS Hingga Roguelike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/326/2983101/re_3_remake-ldzr_large.jpg
Ini Daftar Game Gratis PS Plus Terbaru, Ada NBA 2K24 dan RE 3 Remake
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/326/2976665/ini-daftar-game-gratis-playstation-plus-maret-2024-lX0tKT3sqU.jpg
Ini Daftar Game Gratis PlayStation Plus Maret 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/326/2957087/playstation-plus-bakal-rilis-game-gratis-pada-februari-2024-bisa-jadi-alternatif-splatoon-sj39xCuzgO.jpg
PlayStation Plus Bakal Rilis Game Gratis pada Februari 2024, Bisa Jadi Alternatif Splatoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/326/2956770/playstation-plus-konfirmasi-game-gratis-pertamanya-untuk-februari-2024-VuBvUwoWC1.jpg
Playstation Plus Konfirmasi Game Gratis Pertamanya untuk Februari 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement