Ini Daftar Game Gratis PlayStation Plus Bulan September 2023

JAKARTA - Sony baru saja mengumumkan game gratis PlayStation Plus untuk bulan September 2023. Game tersebut adalah Saints Row (PS4 dan PS5), Black Desert - Traveler Edition (PS4), dan Generation Zero (PS4).

Seperti yang terungkap di Blog PlayStation, ketiga game tersebut akan tersedia tanpa biaya tambahan untuk pelanggan PlayStation Plus. Ini berlaku mulai tanggal 5 September besok.

Sebagaimana dilansir dari IGN, Saints Row sendiri merupakan game tahun 2022 yang memungkinkan pemain menyaksikan kelahiran para Orang Suci dalam pandangan baru yang liar tentang alam semesta.

Pengembang Volition menjanjikan taman bermain Saints Row terbesar dan terbaik yang pernah dibuat, dengan aktivitas sampingan yang mendebarkan, petualangan kriminal, dan misi blockbuster.

Dalam review yang dipublish IGN, Saints Row menghadirkan sensasi tembak-menembak yang mudah. Tetapi ini adalah merek kesenangan sandbox yang sangat familiar dan tidak menginspirasi.

Untuk game Black Desert, merupakan MMORPG dari Pearl Abyss dengan pertarungan PvE cepat, perang pengepungan PvP skala besar, dan beberapa kelas karakter serta tipe pertarungan yang menjadi spesialisasinya.