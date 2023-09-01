PlayStation Portal Mulai Dijual Tanggal 15 November dengan Harga Rp3 Jutaan

SONY resmi mengumumkan perilisan konsol PlayStation Portal pada 15 November 2023 mendatang. Perusahaan juga sudah membuka pembelian pre-order di sejumlah negara.

Seperti diberikan Okezone sebelumnya Sony sudah memperkenalkan PlayStation Portal sebggai konsol genggam baru mereka pada awal akhir Agustus lalu. Untuk bisa memainkannya, perangkat ini memerlukan PS5 dan koneksi WiFi yang cukup stabil.

PlayStation Portal memerlukan kecepatan Internet 5Mbps agar dapat berfungsi. Namun Sony menyarankan agar kecepatan internet di angka 15Mbps untuk pengalaman bermain game yang optimal.

Sayangnya, pengguna hanya dapat memainkan game yang didukung dan diinstal pada konsol PS5. Tapi Sony mengatakan perangkat tersebut tidak akan mendukung streaming cloud PlayStation Plus Premium.

Selain itu pengguna juga tidak bisa menjalankan game atau media lain secara lokal. PlayStation Portal hadir dengan mengusung LCD berukuran 8 inci dengan resolusi 1080P dan refresh rate 60Hz serta tata letak pengontrol yang sama dengan PS5 DualSense.

Perangkat genggam tersebut juga sudah dilengkapi port USB-C, jack headphone 3,5 mm, dan speaker yang dipasang di atas. Untuk harganya, PlayStation Portable dijual mulai dari harga Rp3 jutaan. Namun belum ada kepastian apakan perangkat ini akan dipasarkan di Indonesia.

(Saliki Dwi Saputra )