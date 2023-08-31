Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Apakah Minyak Kayu Putih Bisa Membersihkan Kaca Mobil? Simak Faktanya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:07 WIB
Apakah Minyak Kayu Putih Bisa Membersihkan Kaca Mobil? Simak Faktanya
Ilustrasi Apakah Minya Kayu Putih Membersihkan Kaca Mobil (Foto:Antara)
A
A
A

APAKAH minyak kayu putih bisa membersihkan kaca mobil? Pertanyaaan ini kerap dilontarkan oleh pemilik kendaraan untuk mengurangi biaya saat ingin memiliki mobil kinclong.

Biasanya, pembersih lap kaca mobil menjadi salah satu cara efektif dalam membuat bagian menjadi bersinar. Namun, menggunakan kayu putih bisa dilakukan dengan menghemat budget pengeluaran dalam pemeliharaan kendaraan.

Lantas, apakah minyak kayu putih bisa membersihkan kaca mobil? Ternyata jawabannya adalah bisa. Pada dasarnya cairan minyak kayu putih mampu membersihkan berbagai kotoran yang membandel dengan mudah seperti debu, jamur, lem stiker pelumas bahkan getak pohon sekalipun.

Hal itu dikarenakan bahan alami dalam minyak kayu putih mampu menghilangkan berbagai jenis noda membandel. Mulai dari bagian material kendaraan berbahan logam, plastik/sintetis, sampai kaca pun bisa dibersihkan dengan cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189156//sdn_01_pagi-YqpB_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/15/3188595//iims_2025-PLN7_large.jpg
Gaikindo Revisi Target Penjualan Mobil Jadi 780 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/15/3188577//iims_2025-HrIo_large.jpg
Naik Tipis, Penjualan Mobil November 2025 Capai 74.252 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188340//digiroom_auto_2000-OT4U_large.jpg
Pembelian Mobil Lewat Digital Meningkat, Auto2000 Luncurkan Digiroom Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575//mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/15/3186507//penjualan_mobil-epqI_large.jpg
Penjualan Mobil Lesu, Berdampak pada Suku Cadang? 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement