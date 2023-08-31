Apakah Minyak Kayu Putih Bisa Membersihkan Kaca Mobil? Simak Faktanya

APAKAH minyak kayu putih bisa membersihkan kaca mobil? Pertanyaaan ini kerap dilontarkan oleh pemilik kendaraan untuk mengurangi biaya saat ingin memiliki mobil kinclong.

Biasanya, pembersih lap kaca mobil menjadi salah satu cara efektif dalam membuat bagian menjadi bersinar. Namun, menggunakan kayu putih bisa dilakukan dengan menghemat budget pengeluaran dalam pemeliharaan kendaraan.

Lantas, apakah minyak kayu putih bisa membersihkan kaca mobil? Ternyata jawabannya adalah bisa. Pada dasarnya cairan minyak kayu putih mampu membersihkan berbagai kotoran yang membandel dengan mudah seperti debu, jamur, lem stiker pelumas bahkan getak pohon sekalipun.

Hal itu dikarenakan bahan alami dalam minyak kayu putih mampu menghilangkan berbagai jenis noda membandel. Mulai dari bagian material kendaraan berbahan logam, plastik/sintetis, sampai kaca pun bisa dibersihkan dengan cepat.