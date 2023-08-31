Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Pixel 8 Siap Dirilis 4 Oktober 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:08 WIB
Google Pixel 8 Siap Dirilis 4 Oktober 2023
Google Pixel 8 (Foto: Istimewa)
A
A
A

GOOGLE akan menghadirkan smartphone Pixel 8 terbaru dalam waktu dekat. Undangan peluncuran telah dibagikan oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut baik kepada media maupun masyarakat luas.

Dalam undangan, tercantum bahwa Google bakal melangsungkan acara peluncuran pada Rabu, 4 Oktober 2023 mendatang. Agenda peluncuran diselenggarakan di New York City sekitar pukul 10 pagi waktu setempat.

Pada momen tersebut Google juga turut merilis Pixel Watch. Meskipun belum ada konfirmasi soal kehadiran perangkat Nest atau Fitbit terbaru, kedua perangkat tersebut juga kemungkinan bakal diumumkan di waktu yang sama, dirangkum dari The Verge, Kamis (31/8/2023).

Belum banyak informasi mengenai jajaran perangkat yang bakal dihadirkan Google. Namun bocoran mengungkapkan bahwa Google Pixel 8 akan hadir dengan harga yang lebih ramah kantong.

Khusus untuk Pixel 8 Pro, spesifikasinya sudah diungkap secara tak sengaja oleh Google Store. Meskipun kualitas gambarnya kurang ideal, gambar yang bocor tersebut mengungkapkan beberapa informasi penting.

Halaman:
1 2
      
