Warga Jakarta Antusias Nikmati Fenomena Blue Moon di TIM

JAKARTA - Warga Jakarta tampak antusias menikmati fenomena Blue Moon di kawasan Planetarium, Komplek Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2023) malam WIB. Planetarium Jakarta menggelar nonton bareng fenomena blue moon dengan menyiapkan 10 teleskop.

Blue Moon terjadi ketika terdapat dua bulan purnama dalam satu bulan kalender. Meskipun namanya 'Blue’ fenomena ini sebenarnya tidak berkaitan dengan warna bulan yang biru. Istilah itu lebih merujuk pada kelangkaan peristiwa istimewa tersebut.

Kemunculan Blue Moon menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang jarang terjadi. Fenomena ini mampu menghadirkan pengalaman yang unik dan mendalam bagi yang mengamati, serta menjadi topik menarik untuk dibicarakan dalam komunitas pecinta astronomi.

Warga Jakarta dari berbagai kelompok usia dan latar belakang ikut meramaikan fenomena ini. Mulai dari keluarga yang membawa anak-anaknya hingga para astrofisikawan, semua tergabung dalam rasa penasaran dan kekaguman terhadap keindahan Blue Moon.

Salah satunya adalah Meilinda yang mengaku sangat penasaran dengan fenomena blue moon dan ingin menyaksikan langsung di Planetarium.

“Pastinya seneng mba, ngeliat banyak orang dateng ngumpul buat bisa ngeliat bulan fenomena yang langka kan mba. Dan juga karena kebetulan planetarium Jakarta ngasih pertunjukan gratis kaya gini, ya saya mau dong kesempatan yang dikasih secara langsung,” katanya.