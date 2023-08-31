Kisah Danau Toba yang Dirayakan oleh Google Doodle, dari Legenda dan Sains

GOOGLE merayakan ditetapkannya Danau Toba sebagai Global Geopark UNESCO. Penetapan tersebut berlangsung pada 31 Agustus 2020 lalu. Danau Toba sendiri menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas.

Danau yang berada Sumatera Utara tersebut memiliki cerita legenda yang begitu lekat dengan masyarakat sekitar. Secara turun menurun kisah terbentuknya Danau Toba tidak lepas dari kisah Toba dan ikan Emas.

BACA JUGA: Keindahan Danau Toba Hiasi Google Doodle Hari Ini

Cerita dimulai saat seorang pemuda yatim piatu bernama Toba yang memancing ikan di sungai Toba. Dia pun mendapatkan ikan mas berukuran besar. Tapi karena sisik ikan ini terlihat berkilauan dan cantik, Toba memutuskan untuk membawanya pulang dan memeliharanya. Ternyata kekaguman Toba terhadap sisik ikan berwarna emas ini tidak berhenti sampai di sana. Setelah ditangkap ikan emas itu menjelma menjadi sosok perempuan berparas cantik.

Toba lantas jatuh cinta melihat kecantikan dari sang putri. Bahkan dia memutuskan untuk menikahinya meski sang putri memberikan persyaratan, yaitu Toba harus berjanji merahasiakan asal usulnya pada siapa pun. Tahun berganti dan keduanya menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Toba juga tidak membocorkan mengenai identitas istrinya.

Namun pada suatu hari anak mereka, Samosir, diminta ibunya untuk mengantarkan makanan pada Toba di ladang. Sayangnya di tengah perjalanan Samosir merasa lapar dan memakan bekal yang seharusnya untuk Toba.

Selepas memakannya, Samosir melanjutkan perjalanan dan menyampaikan pada ayahnya bekal yang sudah kosong tersebut. Murka karena tindakan Samosir, Toba spontan marah besar dan berteriak bahwa Samosir adalah anak ikan.

Sontak langit menjadi gelap dan menurunkan hujan sangat deras berhari-hari. Berkat hujan inilah muncul sebuah danau besar yang kini kita kenal dengan Danau Toba, dan pulau di tengah danau tersebut bernama Pulau Samosir.

Danau Vulkanik

Dalam ilmu sains, Danau Toba merupakan Danau Vulkanik. Hal itu disinggung dalam buku The Geology of Indonesia (1939) karya geolog asala Belanda, Van Bemmelen. Menurutnya, awalnya gunung api purba ini melakukan aktivitas vulkanik dan terjadi erupsi sangat dahsyat.

Gabungan antara proses vulkanik dan tektonik pada letusan gunung api purba inilah yang menyebabkan amblesnya bagian tengah gunung, sehingga membentuk cekungan memanjang ke arah barat laut hingga tenggara.