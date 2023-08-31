Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kisah Danau Toba yang Dirayakan oleh Google Doodle, dari Legenda dan Sains

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:34 WIB
Kisah Danau Toba yang Dirayakan oleh Google Doodle, dari Legenda dan Sains
Danau Toba (Foto: Istimewa)
A
A
A

GOOGLE merayakan ditetapkannya Danau Toba sebagai Global Geopark UNESCO. Penetapan tersebut berlangsung pada 31 Agustus 2020 lalu. Danau Toba sendiri menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas.

Danau yang berada Sumatera Utara tersebut memiliki cerita legenda yang begitu lekat dengan masyarakat sekitar. Secara turun menurun kisah terbentuknya Danau Toba tidak lepas dari kisah Toba dan ikan Emas.

Cerita dimulai saat seorang pemuda yatim piatu bernama Toba yang memancing ikan di sungai Toba. Dia pun mendapatkan ikan mas berukuran besar. Tapi karena sisik ikan ini terlihat berkilauan dan cantik, Toba memutuskan untuk membawanya pulang dan memeliharanya. Ternyata kekaguman Toba terhadap sisik ikan berwarna emas ini tidak berhenti sampai di sana. Setelah ditangkap ikan emas itu menjelma menjadi sosok perempuan berparas cantik.

Toba lantas jatuh cinta melihat kecantikan dari sang putri. Bahkan dia memutuskan untuk menikahinya meski sang putri memberikan persyaratan, yaitu Toba harus berjanji merahasiakan asal usulnya pada siapa pun. Tahun berganti dan keduanya menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Toba juga tidak membocorkan mengenai identitas istrinya.

Namun pada suatu hari anak mereka, Samosir, diminta ibunya untuk mengantarkan makanan pada Toba di ladang. Sayangnya di tengah perjalanan Samosir merasa lapar dan memakan bekal yang seharusnya untuk Toba.

Selepas memakannya, Samosir melanjutkan perjalanan dan menyampaikan pada ayahnya bekal yang sudah kosong tersebut. Murka karena tindakan Samosir, Toba spontan marah besar dan berteriak bahwa Samosir adalah anak ikan.

Sontak langit menjadi gelap dan menurunkan hujan sangat deras berhari-hari. Berkat hujan inilah muncul sebuah danau besar yang kini kita kenal dengan Danau Toba, dan pulau di tengah danau tersebut bernama Pulau Samosir.

Danau Vulkanik

Dalam ilmu sains, Danau Toba merupakan Danau Vulkanik. Hal itu disinggung dalam buku The Geology of Indonesia (1939) karya geolog asala Belanda, Van Bemmelen. Menurutnya, awalnya gunung api purba ini melakukan aktivitas vulkanik dan terjadi erupsi sangat dahsyat.

Gabungan antara proses vulkanik dan tektonik pada letusan gunung api purba inilah yang menyebabkan amblesnya bagian tengah gunung, sehingga membentuk cekungan memanjang ke arah barat laut hingga tenggara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/56/2919433/pulau-baru-muncul-di-jepang-akibat-erupsi-gunung-merapi-AGVgYOjj4P.jpg
Pulau Baru Muncul di Jepang Akibat Erupsi Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194//pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174091//bati-QECP_large.jpg
Hari Batik, Pengrajin Dapat Pelatihan Keuangan dan Akses Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/25/3171302//mont_saint-iGjD_large.jpg
Top 10 Negara Pewaris Dunia Terbanyak UNESCO 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/25/3169258//geopark_caldera_toba-KhbH_large.JPG
UNESCO Sahkan Green Card untuk Geopark Toba, Apa Artinya?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement