HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini 10 Cara Mudah Mengatasi Facebook Keluar Sendiri

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:01 WIB
Begini 10 Cara Mudah Mengatasi Facebook Keluar Sendiri
Ilustrasi untuk akun Facebook yang keluar sendirinya (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ada 10 cara mudah mengatasi Facebook keluar sendiri dengan sangat mudah dipraktikkan secara mandiri. Supaya dapat direalisasikan dengan mudah tanpa kendala, maka pengguna perlu mengetahui langkah dan cara mengatasinya.

Sebab Facebook yang mengalami error seperti keluar sendiri memang sangat menjengkelkan bila dirasakan. Oleh karena itu segera atur dan perbaiki supaya media sosial satu ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Kamis (31/08/2023) terkait 10 cara mengatasi Facebook keluar sendiri.

1. Gunakan Wifi atau Sinyal yang Memadai

Cara pertama mengatasi Facebook keluar sendiri yaitu gunakan sinyal atau wifi yang memadai. Sebab sinyal yang jelek akan membuat aplikasi tersebut tidak mampu memuat data sehingga secara otomatis keluar dengan sendirinya.

2. Hapus Cache

Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mengatasi Facebook keluar sendiri yaitu dengan menghapus cache. Sebab terkadang masalah satu ini akan memperberat kinerja ponsel karena adanya file cache yang menumpuk sehingga menjadi error. Begini cara menghapus cache

Caranya: masuk menu Setting >> Aplikasi >> Facebook >> Hapus cache

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
