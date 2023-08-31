X Hadirkan Fitur Sembunyikan Like Bagi Pengguna Berbayar

JAKARTA – Pada awal Agustus X telah memberikan fitur opsi bagi para pengguna berbayar untuk menyembunyikan centang biru mereka. Setelah mengambil alih Twitter, Elon Musk telah memberikan banyak terobosan terbaru yang mencuri perhatian masyarakat.

Kini X atau yang dulu dikenal dengan Twitter, siap meluncurkan fitur terbaru di mana para pelanggan Twitter blue dapat menyembunyikan tab like pada bagian bawah profil Anda. Fitur pembaruan ini ditambahkan oleh Musk untuk mengikuti langkah platform pesaingnya yaitu, Threads dan Bluesky beberapa minggu terakhir.

Melalui Techcrunch, Kamis (31/8/2023), deskripsi fitur tersebut menyatakan bahwa tab like yang ada pada halaman profil hanya akan dapat dilihat oleh pengguna sendiri, begitu pun kapan waktu menyukai sebuah postingan nantinya juga akan disembunyikan.

Beberapa pengguna mungkin pernah merasa malu jika orang lain bisa melihat apa yang mereka sukai atau bahkan tak ingin diketahui oleh orang-orang yang mengawasi aktivitas mereka.

Namun, jika harus batal menyukai sebuah postingan sepertinya terlalu rumit apabila memiliki terlalu banyak postingan yang disukai. Oleh karena itu, opsi ini akan menjadi pilihan terbaik bagi para pengguna berbayar nantinya.