Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

X Hadirkan Fitur Sembunyikan Like Bagi Pengguna Berbayar

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:00 WIB
X Hadirkan Fitur Sembunyikan <i>Like</i> Bagi Pengguna Berbayar
Akun centang biru Twitter (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Pada awal Agustus X telah memberikan fitur opsi bagi para pengguna berbayar untuk menyembunyikan centang biru mereka. Setelah mengambil alih Twitter, Elon Musk telah memberikan banyak terobosan terbaru yang mencuri perhatian masyarakat.

Kini X atau yang dulu dikenal dengan Twitter, siap meluncurkan fitur terbaru di mana para pelanggan Twitter blue dapat menyembunyikan tab like pada bagian bawah profil Anda. Fitur pembaruan ini ditambahkan oleh Musk untuk mengikuti langkah platform pesaingnya yaitu, Threads dan Bluesky beberapa minggu terakhir.

Melalui Techcrunch, Kamis (31/8/2023), deskripsi fitur tersebut menyatakan bahwa tab like yang ada pada halaman profil hanya akan dapat dilihat oleh pengguna sendiri, begitu pun kapan waktu menyukai sebuah postingan nantinya juga akan disembunyikan.

Beberapa pengguna mungkin pernah merasa malu jika orang lain bisa melihat apa yang mereka sukai atau bahkan tak ingin diketahui oleh orang-orang yang mengawasi aktivitas mereka.

Namun, jika harus batal menyukai sebuah postingan sepertinya terlalu rumit apabila memiliki terlalu banyak postingan yang disukai. Oleh karena itu, opsi ini akan menjadi pilihan terbaik bagi para pengguna berbayar nantinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/54/3021935/x-Nm3a_large.jpg
Pemerintah Bakal Blokir X, Penggunanya Diminta Siap-Siap Migrasi ke Medsos Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/54/3020987/x-TqXh_large.jpg
X Mulai Buat Postingan yang di-Like Tidak Lagi Bisa Dilihat Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/54/3018881/wamenkominfo_nezar_patria-8YIT_large.jpeg
Kominfo Bakal Kirim Surat Peringatan ke X Imbas Bebaskan Akses Konten Dewasa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/54/3010725/x-TcBs_large.jpg
Sah! Twitter.com Sekarang Sepenuhnya Dialihkan ke X.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/54/2957633/pengguna-x-di-android-kini-bisa-telepon-dan-video-call-apa-syaratnya-DIa7JR40I5.jpg
Pengguna X di Android Kini Bisa Telepon dan Video Call, Apa Syaratnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/54/2942741/x-error-lagi-penyebabnya-belum-diketahui-rJ5UBJiSbk.jpeg
X Error Lagi, Penyebabnya Belum Diketahui
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement