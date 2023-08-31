Cara Mengetahui WiFi Dibobol Orang Lain

JAKARTA - Trik soal cara mengetahui WiFi dibobol orang lain jadi salah satu informasi yang sangat berharga saat ini. Terlebih bagi pengguna WiFi yang sangat rutin.

Karena bila koneksi internet mengalami masalah kemungkinan karena kelebihan beban pengguna. Nah boleh jadi itu akibat WiFi yang telah dibobol. Nah, bagaimana cara mengetahui WiFi telah dibobol orang lain?

Sekitar 79% jaringan WiFi rumah menggunakan kata sandi lemah. Karenanya sangat rentan terhadap pembobolan. Jaringan WiFi yang telah dibobol berakibat pencurian data, infeksi malware, dan dimata-matai.

Berikut adalah cara mengetahui WiFi dibobol orang lain melansir dari AURA, Kamis (31/08/23), untuk dapat jadi pengetahuan bersama.

1. Mendapati Alamat IP Tidak Dikenal

Masuk ke antarmuka router dan periksa alamat IP secara rutin. Jika melihat alamat Ip tidak dikenal kemungkinan besar adalah peretas yang telah mengakses router.

2. Kecepatan Internet Lambat

Jaringan internet tidak secepat sebelumnya kemungkinan karena ada penyusup yang telah mengakses jaringan. Semakin banyak orang yang menggunakan jaringan, maka semakin sedikit bandwidth yang tersedia untuk menjelajah online.