HOME OTOTEKNO TECHNO

Durasi Instagram Reels Bakal Bertambah Jadi 10 Menit

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:31 WIB
Durasi Instagram Reels Bakal Bertambah Jadi 10 Menit
Instagram Reels akan menambahkan durasi maksimal menjadi 10 menit (Foto: Meta)
A
A
A

INSTAGRAM dikabarkan akan menambah durasi Reels menjadi 10 menit. Pembaharuan itu dinilai dapat membuat mereka bersaing dengan TikTok dan Youtube.

Menurut pakar teknologi terkemuka, Alessandro Paluzzi, yang dilansir dari Engadget, Kamis (31/8/2023), Instagram akan meningkatkan durasi maksimum unggahan Reels secara signifikan.

Batas maksimal untuk video-video ini saat ini adalah tiga menit, tetapi cuplikan yang diberikan oleh Paluzzi menunjukkan peningkatan yang akan datang menjadi 10 menit. Hal ini secara efisien akan membuat Instagram menjadi wadah berbagi video yang lebih mumpuni seperti YouTube.

Langkah ini juga akan memungkinkan Instagram untuk bersaing lebih jauh dengan TikTok, karena media social asal China itu telah lebih dulu menawarkan fitur durasi video hingga sepuluh menit lamanya.

Menariknya, saat TikTok dan Instagram bersaing untuk membuat video berdurasi panjang, YouTube justru bergerak ke arah sebaliknya. YouTube telah berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak tempat di ruang video berdurasi pendek.

Halaman:
1 2
      
