HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Hapus Watermark Capcut, Gratis Gak Pakai Ribet!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:00 WIB
Cara Hapus Watermark Capcut, Gratis Gak Pakai Ribet!
Aplikasi Capcut (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara menghapus watermark CapCut menarik untuk diulas. Bukan tanpa alasan, karena tidak sedikit pengguna yang merasa kehadiran watermark justru malah mengganggu estetika video.

Cara hapus watermark CapCut tidaklah sulit. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara menghilangkan watermark CapCut, ada dua cara yang bisa digunakan, yakni lewat aplikasi CapCut atau lewat fitur edit di galeri smartphone.

Lalu bagaimana cara menghapus watermark CapCut? Berikut adalah langkah-langkahnya sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023).

Cara menghilangkan watermark lewat aplikasi CapCut

- Pertama-tama adalah buka aplikasi Capcut;

- Pada halaman utama, pilih New Project;

- Pilih video atau foto yang ingin diedit, lalu tekan tombol Add;

- Kemudian lakukan edit video seperti biasa;

- Jika sudah selesai, klik Preview;

- Klik opsi Ekspor tanpa watermark;

- Nantinya video yang telah diedit akan disimpan ke galeri tanpa watermark.

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
