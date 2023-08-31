Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Keindahan Danau Toba Hiasi Google Doodle Hari Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:08 WIB
Keindahan Danau Toba Hiasi Google Doodle Hari Ini
Google Doodle Danau Toba (Foto: Google)
A
A
A

JAKARTA - Tampilan berbeda akan dijumpai ketika membuka laman pencarian Google. Pada hari ini, Kamis (31/8/2023) pengguna akan melihat doodle cantik dengan ilustrasi Danau Toba

Seperti dilansir dari laman resmi Google, ini adalah bentuk dari perayaan ditetapkannya Danau Toba yang berlokasi di Sumatra, Indonesia sebagai Global Geopark UNESCO. Penetapan tersebut berlangsung pada tahun 2020 lalu.

"Danau Toba merupakan alam akibat letusan gunung berapi dahsyat dari Kaldera Toba ribuan tahun lalu. Danau Toba juga menawarkan pemandangan indah dan merupakan rumah bagi Geopark Global UNESCO," tulis Google.

Penetapan danau terbesar di Indonesia tersebut berlangsung dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris. Dalam sidang itu, Dewan Eksekutif menetapkan 16 UNESCO Global Geopark baru, termasuk Kaldera Toba.

Kaldera Toba berhasil masuk daftar UNESCO setelah dinilai dan diputuskan oleh UNESCO Global Geoparks Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks ke-IV di Lombok, Indonesia. 

Untuk diketahui, Kaldera Toba sendiri meletus lebih dari 74.000 tahun yang lalu dan menciptakan Danau Toba. Letusan besar itu menyebabkan ruang magma gunung berapi runtuh hingga membentuk pulau yang dikenal pulau Samosir.

Banyak wisatawan yang mengunjungi Danau Toba karena alamnya yang menakjubkan. Selain itu di Danau Toba juga terdapat aktivitas luar ruangan seperti paralayang dan juga berkayak melintasi danau.

(Saliki Dwi Saputra )

      
