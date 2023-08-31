Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengapa Zebra Cross atau Tempat Penyebrangan Berwarna Hitam Putih?

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:31 WIB
Mengapa Zebra Cross atau Tempat Penyebrangan Berwarna Hitam Putih?
Ilustrasi untuk sejarah zebra cross berwarna hitam putih (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa zebra cross atau tempat penyebrangan berwarna hitam putih? Karena model penyebrangan ini sudah dipahami secara universal di mayoritas negara-negara dunia.

Kita pasti akan reflek mencari zebra cross atau tempat penyeberangan saat menyebrang di jalan raya. Zebra cross umumnya ditempatkan di persimpangan jalan atau di antara lampu lalu lintas.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), pada awalnya garis hitam putih yang mencolok di jalan raya tersebut tidak disebut zebra cross.

Penggunaan zebra cross ternyata sudah ada sejak tahun 1951 di Inggris. Pada masa awalnya zebra cross menggunakan warna biru dan kuning, yang akhirnya dinilai kurang efektif.

Karena secara warna, biru dan kuning sebagai tanda penyebrangan ternyata tidak begitu terlihat jelas bagi para pengendara. Alhasil banyak kecelakaan terjadi pada penyeberang jalan.

Kemudian para pakar mencoba ide dengan menggunakan warna hitam putih dan dibuat dengan pola berupa garis membentang dan melintasi lebar jalan.

Warna hitam putih yang kontras ternyata lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/320/3095693//asdp-prediksi-penumpang-capai-3-juta-saat-libur-nataru-A3KLk749EV.jpg
ASDP Prediksi Penumpang Capai 3 Juta saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/52/3084175//lampu_lalu_lintas-FQ8J_large.jpg
3 Arti Warna pada Lampu Lalu Lintas Beserta Penjelasannya!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement