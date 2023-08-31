Mengapa Zebra Cross atau Tempat Penyebrangan Berwarna Hitam Putih?

JAKARTA - Mengapa zebra cross atau tempat penyebrangan berwarna hitam putih? Karena model penyebrangan ini sudah dipahami secara universal di mayoritas negara-negara dunia.

Kita pasti akan reflek mencari zebra cross atau tempat penyeberangan saat menyebrang di jalan raya. Zebra cross umumnya ditempatkan di persimpangan jalan atau di antara lampu lalu lintas.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), pada awalnya garis hitam putih yang mencolok di jalan raya tersebut tidak disebut zebra cross.

Penggunaan zebra cross ternyata sudah ada sejak tahun 1951 di Inggris. Pada masa awalnya zebra cross menggunakan warna biru dan kuning, yang akhirnya dinilai kurang efektif.

Karena secara warna, biru dan kuning sebagai tanda penyebrangan ternyata tidak begitu terlihat jelas bagi para pengendara. Alhasil banyak kecelakaan terjadi pada penyeberang jalan.

Kemudian para pakar mencoba ide dengan menggunakan warna hitam putih dan dibuat dengan pola berupa garis membentang dan melintasi lebar jalan.

Warna hitam putih yang kontras ternyata lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan.

