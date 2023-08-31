Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pengamat Sebut Pertamax Belum Masuk Standar Euro 4, RON 92 Masih BBM Kotor

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:42 WIB
Pengamat Sebut Pertamax Belum Masuk Standar Euro 4, RON 92 Masih BBM Kotor
ilustrasi BBM. (doc. Pixabay)
JAKARTA - Bahan bakar RON 92 atau pertamax masih tergolong bahan bakar kotor. Sehingga menurut Pengamat Energi Universitas Gajah Mada, Fahmi Radhy, tidak menjadi solusi apabila dijadikan substitusi pertalite untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Rahdy menjelaskan saat ini RON 92 sendiri belum memenuhi standar bahan bakar untuk jenis mesin euro 4, yang dinilai mampu mengeluarkan emisi yang lebih bersih dibandingkan dengan mesin lainnya.

Alhasil kalaupun menggunakan pertamax, maka emisi yang dikeluarkan tidak jauh berbeda seperti yang dikeluarkan pertalite.

"Kalau tujuannya mengurangi polusi udara, RON 92 itu juga belum memenuhi standar mesin euro 4, pertamax itu masih BBM kotor, sehingga tidak efisien," jata Radhy dalam Market Review IDX Channel, Kamis (31/8/2023).

Rahdy menilai wacana kebijakan pemerintah yang akan memberikan subsidi terhadap bbm RON 92 itu merupakan kebijakan yang spontan diwacanakan untuk sekedar menjawab persoalan polusi udara.

Harapannya dengan pemberian subsidi terhadap BBM RON 92, maka akan semakin banyak para pengguna kendaraan yang beralih menggunakan pertamax dari pertalite.

Sebab pertamax dinilai punya emisi gas buang yang lebih bersih dibandingkan dengan pertalite.

(Imantoko Kurniadi)

      
