Apakah Boleh Mencuci Mobil Menggunakan Sabun Cuci Piring?

JAKARTA - Apakah boleh mencuci mobil menggunakan sabun cuci piring? Tentu hal ini sangat umum dilakukan oleh banyak orang Indonesia, terlebih harganya yang murah.

Tentu ini perlu jadi perhitungan, karena penggunaan sabun cuci piring untuk mencuci mobil sangat tidak dianjurkan.

Dikutip dari Hyundai, Kamis (31/8/2023), secara umum sabun cuci mobil yang tepat adalah yang tidak terlalu agresif agar tidak merusak cat, memiliki kemampuan lubrikasi yang baik, dan bisa berbusa.

Pada sabun cuci piring, biasanya terlalu agresif dan bisa mengangkat wax maupun clear coat pada cat.

Sehingga pada kebanyakan kondisi, mencuci mobil sebaiknya menggunakan sabun cuci mobil karena efek yang tidak terlalu agresif, maka cat bisa bertahan semakin lama. Bila ada wax, maka wax bisa bertahan pada mobil.

Namun, ada saatnya juga kita bisa menggunakan sabun cuci piring. Ini baiknya saat melakukan deep cleaning total dan misalnya ketika mau mengaplikasikan wax ulang.