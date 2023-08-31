Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Boleh Mencuci Mobil Menggunakan Sabun Cuci Piring?

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:45 WIB
Apakah Boleh Mencuci Mobil Menggunakan Sabun Cuci Piring?
Ilustrasi: Apakah boleh mencuci mobil dengan sabun cuci piring. (Doc. Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Apakah boleh mencuci mobil menggunakan sabun cuci piring? Tentu hal ini sangat umum dilakukan oleh banyak orang Indonesia, terlebih harganya yang murah.

Tentu ini perlu jadi perhitungan, karena penggunaan sabun cuci piring untuk mencuci mobil sangat tidak dianjurkan.

Dikutip dari Hyundai, Kamis (31/8/2023), secara umum sabun cuci mobil yang tepat adalah yang tidak terlalu agresif agar tidak merusak cat, memiliki kemampuan lubrikasi yang baik, dan bisa berbusa.

Pada sabun cuci piring, biasanya terlalu agresif dan bisa mengangkat wax maupun clear coat pada cat.

Sehingga pada kebanyakan kondisi, mencuci mobil sebaiknya menggunakan sabun cuci mobil karena efek yang tidak terlalu agresif, maka cat bisa bertahan semakin lama. Bila ada wax, maka wax bisa bertahan pada mobil.

Namun, ada saatnya juga kita bisa menggunakan sabun cuci piring. Ini baiknya saat melakukan deep cleaning total dan misalnya ketika mau mengaplikasikan wax ulang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404/mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288/servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement