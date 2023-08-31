Viral! Kuburan Mobil Listrik di China, Ada yang Terlihat Masih Baru Kok Bisa?

JAKARTA - China tidak dipungkiri menjadi salah satu kiblat kendaraan listrik saat ini. Dimana mereka memiliki berbagai brand potensial di pasar mobil listrik, dengan penjualan yang tercatat menjanjikan sejauh ini.

Tapi ada sisi gelap yang menyelimuti industri mobil listrik di China, dimana sebuah video mengungkap sebuah ladang besar berisi ribuan mobil listrik terbengkalai. Beberapa mobil listrik ini tampak seperti model Geely Kandi K10 EV, Neta V, dan BYD e3.

Mobil-mobil ini terlihat diparkir di salah satu distrik di Hangzhou, ibu kota Provinsi Zhejiang di China timur. Jika dilihat pemandangan itu sangat tidak lazim untuk nasib sebuah kendaraan masa depan.

Dimana mobil-mobil itu tampak kotor, tercemar oleh lapisan debu dan ban yang sebagian tertutup oleh rumput liar.

Di dalam, mereka tampak masih baru, karena jok masih terbungkus plastik dan semua memiliki plat nomor.

YouTuber Winston Sterzel, yang membagikan ulang rekaman drone itu menuduh bahwa pabrikan mobil listrik di China itu telah mendaftarkan dan mengklaim telah menjualnya, sebagai bukti untuk menunjukkan angka dan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

The Atlantic melaporkan kejadian serupa pada 2018 di Shanghai, tetapi berkaitan dengan sepeda.