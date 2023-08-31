Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon? Ternyata Segini Nilainya Bisa Beli Motor Matic

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:46 WIB
Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon? Ternyata Segini Nilainya Bisa Beli Motor Matic
Ilustrasi untuk pajak mobil Jeep Rubicon (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Banyak yang bertanya berapa pajak mobil Jeep Rubicon? Ternyata segini angkanya yang akan dijelaskan dalam artikel ini.

Memiliki mobil Jeep Rubicon memang menjadi impian besar Kaum Adam. Bagaimana tidak, mobil legendaris yang masuk ke dalam kategori Sport Utility Vehicle (SUV) ini memiliki model yang sangat sporty dan gagah.

Perawakan body yang besar, lebar serta ground clearance sangat tinggi ini dijamin mampu meningkatkan percaya diri pengemudi untuk melahap apa saja yang ada di depannya. Oleh sebab itu tidak heran bila Jeep Rubicon sering kali digunakan banyak orang sebagai bahan flexing atau unjuk kekayaan.

Namun disamping itu kerap banyak masyarakat bertanya-tanya berapakah pajak pertahun mobil Jeep Rubicon? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (31/08/2023), untuk dapat diketahui bersama..

Melansir laman resmi https://samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_NJKB yang melampirkan harga jual atau NJKB Rubicon untuk keluaran tahun 2022, sebagai berikut:

NJKB Rubicon 4 pintu WRNGRUB2DR20TURCHRAT: Rp 1.098.000.000

NJKB Rubicon 2 pintu WRNGRUB4DR20TURCHRAT: Rp 1.173.000.000

BACA JUGA:

Viral Rubicon Melintas dari Bahu Jalan Lalu Serempet Mobil Lain dan Kabur 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/15/3189968//ammdess-jDHu_large.jpg
Sasar Masyarakat Pedesaan, Mobil Rakyat Dibanderol Rp50 Jutaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/15/3189834//ammdess-XRPr_large.jpg
Pindad Bakal Produksi Mobil Rakyat untuk Masyarakat Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/15/3189823//byd-JDUC_large.jpg
Ekspansi, BYD Bakal Bikin Leasing Sendiri Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/15/3189821//pameran_ciaaf-RYqC_large.jpg
Kolaborasi RI-China Dorong Perkembangan Industri Otomotif Tanah Air Lewat CIAAF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189525//byd_atto_1-vtBn_large.jpg
BYD Harap Insentif Mobil Listrik Dilanjutkan Tahun Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement