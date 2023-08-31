Vial! Pencurian dengan Modus Pecah Ban di Jalan, Aksi Dilakukan secara Berkelompok

JAKARTA - Modus pencurian terus berkembang, dan Anda harus waspada untuk bisa merespons segala kemungkinan kejahatan yang ada di depan mata.

Belakangan viral di media sosial soal modus pencurian 'ban pecah' di jalan raya.

Dalam video yang beredar di jagat maya, memperlihatkan tidak kurang ada empat motor melancarkan aksinya terhadap target yang telah dituju.

Satu orang bertugas memberikan informasi kepada seorang pengendara atau target korban, jika ban mobilnya pecah atau kempes.

Diketahui pengendara yang ditargetkan dalam video ini adalah seorang wanita yang mengendarai mobilnya sendiri.

Setelah target terpancing, dan diminta si pelaku untuk memberhentikan mobilnya di suatu tempat untuk cek pada bagian ban. Dari situ grombolan penjahat langsung pasang formasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Satu pelaku mengalihkan fokus target, dan tampak menunjukan ada masalah pada bagian ban. Terlihat korban tampak cukup panik dan memperhatikan pelaku.

Lalu satu motor berboncengan, mengambil kesempatan saat korban sedang lengah. Satu orang turun untuk membuka mobil secara berlahan, dan lansung mengambil barang.