Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Vial! Pencurian dengan Modus Pecah Ban di Jalan, Aksi Dilakukan secara Berkelompok

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:17 WIB
Vial! Pencurian dengan Modus Pecah Ban di Jalan, Aksi Dilakukan secara Berkelompok
Modus pencurian di jalan dengan modus info ban pecah. (Instagram: @nana.homedecor)
A
A
A

JAKARTA - Modus pencurian terus berkembang, dan Anda harus waspada untuk bisa merespons segala kemungkinan kejahatan yang ada di depan mata.

Belakangan viral di media sosial soal modus pencurian 'ban pecah' di jalan raya.

Dalam video yang beredar di jagat maya, memperlihatkan tidak kurang ada empat motor melancarkan aksinya terhadap target yang telah dituju.

Satu orang bertugas memberikan informasi kepada seorang pengendara atau target korban, jika ban mobilnya pecah atau kempes.

Diketahui pengendara yang ditargetkan dalam video ini adalah seorang wanita yang mengendarai mobilnya sendiri.

Setelah target terpancing, dan diminta si pelaku untuk memberhentikan mobilnya di suatu tempat untuk cek pada bagian ban. Dari situ grombolan penjahat langsung pasang formasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Satu pelaku mengalihkan fokus target, dan tampak menunjukan ada masalah pada bagian ban. Terlihat korban tampak cukup panik dan memperhatikan pelaku.

Lalu satu motor berboncengan, mengambil kesempatan saat korban sedang lengah. Satu orang turun untuk membuka mobil secara berlahan, dan lansung mengambil barang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981/isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731/menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183334/viral_polisi_isi_bbm_pakai_drum-1AVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Beli Bensin di SPBU Surabaya Pakai Drum, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601/viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181803/blind_spot-U8Qv_large.jpg
Viral Pemotor Terlindas Truk di Ciledug, Waspada Blind Spot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement