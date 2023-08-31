Mobil SUV Mewah Toyota Debut 6 September 2023, Penantang Berat Rolls-Royce Cullinan?

JAKARTA - Toyota merilis bocoran mobil SUV baru yang diyakini jadi penantang kuat mobil SUV mewah asal Inggris, Rolls-Royce Cullinan dan Bentley Bentayga.

"Toyota akan melakukan presentasi mobil baru pada 6 September 2023. Acara itu akan disiarkan langsung melalui berbagai platform Toyota yang tersedia," tulis situs resmi Toyota, dikutip dari carscoops, Kamis (31/8/2023).

Sayangnya tidak banyak yang bisa diharapkan dari gambar penggoda yang dirilis oleh Toyota itu. Gambar tersebut hanya memperlihatkan tangan seorang sopir yang hendak membuka mobil baru dari Toyota tersebut.

Dari gambar itu terlihat jelas Toyota ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa mobil baru itu memang ditujukan untuk memanjakan penumpang di bagian kursi belakang. Jadi bukan mobil yang dikendarai sendiri.

Desain mobil yang kokoh juga terlihat dari pilar D yang tebal. Selain itu terdapat banyak elemen badan mobil yang dibuat sangat mewah seperti lampu belakang LED, aksen krom, badan mobil yang dibuat sangat tebal.

Elemen-elemen itu sangat mirip dengan ciri khas yang dimiliki mobil-mobil SUV ultra luks sepertri Rolls-Royce Cullinan dan Bentley Bentayga.

Carscoops memprediksi mobil SUV mewah dari Toyota penantang Rolls-Royce Cullinan dan Bentley Bentayga itu menggunakan platform mobil sedan mewah Toyota yakni Toyota Century.

"Mobil itu akan mengusung platform TNGA-K milik Toyota yang dipasangn di berbagai mobil mewah mereka seperti Toyota Alphard, Lexus LM, Toyota Avalon, hingga Toyota Avalon dan Grand Avalon," tulis laporan tersebut.