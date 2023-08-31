Rute Transjakarta Tangerang - Jakarta Terbaru 2023

JAKARTA- Rute Transjakarta Tangerang-Jakarta wajib untuk diketahui dengan benar dan tepat. Pasalnya mode transportasi massal satu ini dinilai sangat efektif, bermanfaat serta memberikan kemudahan bagi para pekerja di sekitar Jakarta.

Tidak hanya itu saja, melakukan aktivitas berpergian menggunakan Transjakarta juga bisa membantu terbebas dari kemacetan karena menggunakan zona jalur steril yang tidak boleh dilewati oleh siapapun.

Dilansir dari beberapa sumber, Kamis (31/08/2023), panjang jalur lintasan Transjakarta bahkan jadi yang terpanjang di dunia karena mencapai 251,2 km dan memiliki 260 halte yang tersebar di 13 koridor. Kini Transjakarta yang awalnya beroperasi mulai pukul 05.00-22.00 WIB sudah berkembang dengan beroperasi selama 24 jam.

Dengan begitu tidak hanya warga Jakarta saja yang bisa merasakan moda transportasi Transjakarta, melainkan juga warga Bekasi, Depok, Bogor, serta Tangerang pun kini juga turut bisa merasakannya.