Alasan Lampu Lalu Lintas Berwarna Merah, Kuning, dan Hijau

JAKARTA - Ternyata begini alasan lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau hingga kini berlaku universal di seluruh dunia.

Tentu kita kerap bertanya apa alasan di balik warna khusus tersebut yang dipilih? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), begini latar belakangnya.

Diketahui pada tahun 1920, sosok William Potts menjadi orang yang menemukan lampu lalu lintas tiga warna untuk pertama kalinya. Tujuannya untuk membantu para pengemudi mobil di persimpangan jalan.

Namun jauh sebelumnya sudah terdapat sinyal lalu lintas untuk kereta api. Perusahaan kereta api menggunakan warna merah untuk tanda berhenti dan putih untuk menunjukkan pergerakan, dan hijau untuk berhati-hati.

Kemudian muncul masalah saat kondektur kereta api memiliki kendala dengan warna putih karena kerap terlihat mirip bintang saat malam hari.

Bila ditelaah secara sifat, merah adalah warna dengan panjang gelombang terpanjang sehingga warna ini menyebar lebih sedikit daripada warna lain. Alhasil warna satu ini dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh.