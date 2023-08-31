Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

8 Cara Supaya Mobil Lolos Uji Emisi Biar Aman

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |00:51 WIB
8 Cara Supaya Mobil Lolos Uji Emisi Biar Aman
Ilustrasi untuk cara mobil agar lolos uji emisi (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ada 8 cara supaya mobil lolos uji emisi yang wajib kamu ketahui. Pasalnya, sejak 25 hingga 31 Agustus 2023 mendatang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar razia uji emisi di jalanan.

Sementara itu, hukuman tilang bagi para pelanggar akan mulai diberlakukan pada 1 September hingga 30 November 2023 mendatang.

Adapun hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta dan sekitarnya yang kian memburuk. Di mana salah satu penyumbang emisi terbesar adalah kendaraan bermotor yang kurang perawatan dan penggunaan bahan bakar yang tak sesuai rekomendasi.

Karena itulah, perlu adanya pengetahuan mengenai cara supaya mobil lolos uji emisi yang berkaitan erat dengan perawatannya. Berikut beberapa langkahnya dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), untuk diwaspadai.

1. Tetap menjaga suhu kerja mesin mobil

Agar dapat melakukan proses pembakaran secara optimal, mesin mobil memiliki suhu kerja tersendiri. Suhu kerja ini tentunya tidak boleh terlalu rendah dan terlalu tinggi. Tujuannya agar campuran bahan bakar akan sesuai dengan kebutuhan mesin dan radiator bisa bekerja dengan baik.

Halaman:
1 2 3
      
