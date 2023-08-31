Harga PlayStation Plus Naik Hingga Rp700 Ribuan per Tahun

JAKARTA – Sony mengumumkan harga langganan Playstation Plus akan naik dari 60 dolar AS (Rp950 ribu) menjadi 80 dolar AS (Rp1,2 jutaan) pertahun mulai dari bulan September. Sementara PS Plus Premium, yang bersaing langsung dengan Game Pass milik Microsoft, akan melonjak dari 120 dolar AS (Rp1,8 jutaan) hingga 160 dolar AS (Rp2,5 jutaan).

Dikutip dari Kotaku (31/08/2023), penyesuaiaan harga ini memungkinkan Sony untuk berkembang dengan menghadirkan game berkualitas tinggi dan keuntungan yang bertambah ke layanan berlangganan PlayStation Plus pengguna.

“Kami juga ingin memberi tahu Anda bahwa mulai 6 September kami akan menaikkan harga langganan PlayStation Plus 12 bulan secara global di seluruh paket,” ujar keterangan perusahaan game itu.

Bagi pengguna yang telah lebih dulu berlangganan, tidak perlu khawatir, perubahan ini tidak akan berdampak bagi pelanggan yang saat ini masih berlangganan hingga tanggal perpanjangan berakhir.

Berdasarkan laporan, perubahan pada tarif PS Plus ini masih 44 dolar AS (Rp 700.000) lebih murah ketimbang biaya langganan Game Pass. Bedanya Microsoft hanya menghadirkan layanan eksklusif agar pemain bisa bermain game lebih awal.