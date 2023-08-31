7 Cheat Nomor Telepon GTA 5 Paling Berguna, Lengkap dengan Bahasa Indonesia!

JAKARTA – Berikut tujuh cheat nomor telepon pada GTA 5 yang dapat Anda gunakan selagi bermain.

GTA 5 memberikan cara unik bagi pemain untuk mengaktifkan cheat dengan memasukan nomor telepon lalu memanggilnya. Fungsinya adalah untuk mempermudah Anda selama bermain dan membuatnya jadi lebih seru.

Lantas, apa saja cheatnya? Simak rangkuman Okezone Techno berikut ini:

Cheat Nomor Telepon

1. 1-999-724-654-5537

Cheat ini membuat karakter Anda menjadi kebal senjata jenis apapun selama lima menit

2. 1-999-7246-545-537

Cheat ini akan memberi Anda kekebalan selama lima menit

3. 1-999-3844-8483

Cheat akan memberikan satu bintang pada level yang Anda inginkan setiap kali Anda memasukkan kode.

4. 1-999-887-853

Cheat ini membuat karakter Anda mendapat darah dan armor penuh

5. 1-999-759-3483

Cheat ini dapat digunakan untuk memunculkan parasut

6. 1-999-467-8648

Cheat ini memungkinkan Anda melompat bermil-mil ke udara dan Anda dapat menahan lompatan untuk melompat lebih tinggi

7. 1-999-2288-463

Cheat ini akan meningkatkan kecepatan lari Anda hingga ke level super

Anda juga dapat menemukan cheat lain di bawah ini.

Cheat GTA 5 Kendaraan PS3, PS4, dan PS5

• Mobil Licin: Segitiga, R1, R1, Kiri, R1, L1, R2, L1

• Mobil Comet: R1, Lingkaran, R2, Kanan, L1, L2, X, X, Kotak, R1

• Mobil Truk Sampah: Lingkaran, R1, Lingkaran, R1, Kiri, Kiri, R1, L1, Lingkaran, Kanan

• Mobil Limosin: R2, Kanan, L2, Kiri, Kiri, R1, L1, Lingkaran, Kanan

• Mobil Golf: Lingkaran, L1, Kiri, R1, L2, X, R1, L1, Lingkaran, X

• Mobil Rapid GT / Cheat GTA 5 Mobil Balap : R2, L1, Lingkaran, Kanan, L1, R1, Kanan, Kiri, Lingkaran, R2

• Motor Cross: Lingkaran, X, L1, Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, R1, R2, L2, L1, L1

• Motor Balap: R1, Kanan, Kiri, Kanan, R2, Kiri, Kanan, Kotak, Kanan, L2, L1, L1

• Sepeda BMX: Kiri, Kiri, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Lingkaran, Segitiga, R1, R2

• Helikopter: Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L1, L2, R1, Segitiga, Lingkaran, Segitiga

• Pesawat Akrobatik: Lingkaran, Kanan, L1, L2, Kiri, R1, L1, L1, Kiri, Kiri, X, Segitiga

• Pesawat Capung: Kanan, Kiri, R1, R1, R1, Kiri, Segitiga, Segitiga, X, Lingkaran, L1, L1

• Duster: Kiri, R1, R1, R1, Kiri, Segitiga, Segitiga, X, Bulat, L1, L1