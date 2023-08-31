Siapa Pencipta Game Fenomenal Mario Bross?

JAKARTA - Mari kembali mengingat tentang siapa pencipta game fenomenal Mario Bross? Sebuah game yang mampu melintasi berbagai generasi sejak dulu hingga sekarang.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), game legendaris itu dibuat oleh Shigeru Miyamoto. Dia lahir pada 16 November 1952 di Sonobe, Kyoto.

Dalam dunia game, nama Shigeru adalah legenda. Dia punya sederet ciptaan game yang sukses di pasaran seperti Donkey Kong, Star Fox, Pikmin, dan Legend of Zelda.

Pada masa kecilnya, dia hidup sederhana di lingkungan pedesaan. Alhasil Shigeru sering membikin mainannya sendiri yang membuatnya banyak berimajinasi.

Dirinya terbiasa untuk menggambar dan membuat cerita sendiri tentang berbagai karakter imajinatif. Ditambah lagi Shigeru juga gemar berjalan-jalan di hutan atau naik gunung.

Saat beranjak dewasa, Shigeru mengakui pengalamannya semasa kecil menjadi sumber inspirasi dalam membuat game-game legendarisnya. Ia senang mengenang masa kecilnya yang membahagiakan.

Shigeru Miyamoto masuk kuliah di Sekolah Tinggi Seni & Desain Industri Kanazawa Munici. Namun dia mengaku bahwa dirinya bukanlah tipikal murid yang baik dan tidak disiplin masuk kelas sebagaimana mestinya.