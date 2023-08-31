Perbedaan Cheat dan Mod dalam Game, Wajib Tahu!

PERBEDAAN cheat dan mod dalam game akan dibahas dalam artikel ini. Hal ini bertujuan agar Anda tidak salah saat melakukan permainan.

Secara umum cheat adalah perbuatan curang yang digunakan pemain agar bisa bermain dengan lebih mudah atau lebih asyik dari biasanya. Cheat pun memakai dua cara, yakni menggunakan program ilegal seperti Game Guardian, Cheat Engine, Lulubox FF ataupun Lulubox ML dan masih banyak lagi.

BACA JUGA: Simak Deretan 78 Cheat GTA PS2 Terlengkap 2023

Cara kedua menggunakan cheat yang memang disediakan oleh developer dengan tujuan pemain bisa lebih enjoy dalam bermain.Contohnya GTA San Andreas dan GTA 5 yang menyediakan fitur cheat dalam permainan. Selain GTA, Electronic Arts juga menyediakan fitur cheat dalam game The Sims 4 dan masih banyak lagi.

Sementara Mod adalah kependekan dari modifikasi, di mana pengguna hanya melakukan perubahan konten pada game. Perubahan ini berdasarkan kesukaan si pembuat Mod atau berdasarkan permintaan umum para pemain yang ingin game-nya terlihat berbeda sesuai dengan tren yang ada.

Jika dilihat lagi, perbedaan utama dari cheat dan mod adalah cheat bertujuan untuk memberikan keuntungan yang tidak adil atau tidak sah secara langsung kepada pemain.