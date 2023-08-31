Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perbedaan Cheat dan Mod dalam Game, Wajib Tahu!

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:10 WIB
Perbedaan Cheat dan Mod dalam Game, Wajib Tahu!
Ilustrasi Perbedaan Cheat dan Mode dalam Game (Foto: Freepik)
A
A
A

PERBEDAAN cheat dan mod dalam game akan dibahas dalam artikel ini. Hal ini bertujuan agar Anda tidak salah saat melakukan permainan.

Secara umum cheat adalah perbuatan curang yang digunakan pemain agar bisa bermain dengan lebih mudah atau lebih asyik dari biasanya. Cheat pun memakai dua cara, yakni menggunakan program ilegal seperti Game Guardian, Cheat Engine, Lulubox FF ataupun Lulubox ML dan masih banyak lagi.

Cara kedua menggunakan cheat yang memang disediakan oleh developer dengan tujuan pemain bisa lebih enjoy dalam bermain.Contohnya GTA San Andreas dan GTA 5 yang menyediakan fitur cheat dalam permainan. Selain GTA, Electronic Arts juga menyediakan fitur cheat dalam game The Sims 4 dan masih banyak lagi.

Sementara Mod adalah kependekan dari modifikasi, di mana pengguna hanya melakukan perubahan konten pada game. Perubahan ini berdasarkan kesukaan si pembuat Mod atau berdasarkan permintaan umum para pemain yang ingin game-nya terlihat berbeda sesuai dengan tren yang ada.

Jika dilihat lagi, perbedaan utama dari cheat dan mod adalah cheat bertujuan untuk memberikan keuntungan yang tidak adil atau tidak sah secara langsung kepada pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/326/3107560/bus_simulator_indonesia-5yUQ_large.jpg
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105332/refa_ardhi-8Vde_large.jpg
Refa Ardhi Ungkap Penawaran Menarik di Misteri Shop Bulan Juni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105330/refa_ardhi-fPo5_large.jpg
Makhluk Misterius dan Perang Listrik di Full Episode Skib Toilet: Tonton Bersama Refa Ardhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105325/refa_ardhi-lz3Z_large.jpg
Basoka dan Robot TP Man: Petualangan Seru Bersama Refa Ardhi di Episode 68
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105265/refa_ardhi-WYIv_large.jpg
Tantangan Seru: Refa Ardhi Buktikan Diri dengan 10 Kill Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105256/refa_ardhi_bagikan_tips_main_game_offline-k2ZI_large.jpg
Refa Ardhi Bagi Tips: Unduh Game Offline dan Dapatkan Item Langka
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement