Duh, Spesifikasi Pixel 8 Pro Tak Sengaja Bocor di Google Store

JAKARTA - Bocoran spesifikasi smartphone Pixel 8 Pro mendadak muncul ke publik. Lucunya informasi tersebut dari Google Store lantaran tidak disengaja.

Baru-baru ini varian Porcelain White Flagship Google sempat ditampilkan di Google Store. Memberikan gambaran sekilas lagi tentang desainnya, sebagaimana dihimpun dari Gizchina, Rabu (30/8/2023).

BACA JUGA: Google Meet Siapkan Fitur AI yang Berguna untuk Mencatat

Meskipun kualitas gambarnya kurang ideal, gambar yang bocor tersebut mengungkapkan beberapa informasi penting. Tampak smartphone mengusung kamera utama 50MP, lensa ultrawide 64MP, dan modul telefoto 48MP

Kamera-kamera ini tersedia bersama dengan lampu kilat LED dan sensor suhu inframerah. Tambahan lain adalah fitur yang memungkinkan pengguna mengukur suhu tubuh dengan mengarahkannya ke kening.

Selain itu, Pixel 8 Pro akan menampilkan layar LTPO OLED 6,7 inci dengan resolusi QHD+ dan kecepatan refresh 120Hz yang mengesankan. Di bagian dalamnya, ia menampilkan chipset Tensor G3 generasi terbaru.

Dipasangkan dengan RAM 12GB yang besar dan opsi penyimpanan mulai dari 128GB hingga 256GB. Perangkat flagship ini didukung oleh baterai berkapasitas 4.950 mAh yang mendukung pengisian cepat 27W.

Ponsel ini juga akan langsung dilengkapi dengan Android 14. Dengan bocornya spesifikasi Google Pixel 8 Pro, artinya Google gagal dalam menjaga kerahasiaan produk terbarunya. Padahal smartphone tersebut baru akan rilis Oktober mendatang.

(Saliki Dwi Saputra )