Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Duh, Spesifikasi Pixel 8 Pro Tak Sengaja Bocor di Google Store

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:13 WIB
Duh, Spesifikasi Pixel 8 Pro Tak Sengaja Bocor di Google Store
Bocoran Google Pixel 8 Pro (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Bocoran spesifikasi smartphone Pixel 8 Pro mendadak muncul ke publik. Lucunya informasi tersebut dari Google Store lantaran tidak disengaja. 

Baru-baru ini varian Porcelain White Flagship Google sempat ditampilkan di Google Store. Memberikan gambaran sekilas lagi tentang desainnya, sebagaimana dihimpun dari Gizchina, Rabu (30/8/2023).

Meskipun kualitas gambarnya kurang ideal, gambar yang bocor tersebut mengungkapkan beberapa informasi penting. Tampak smartphone mengusung kamera utama 50MP, lensa ultrawide 64MP, dan modul telefoto 48MP

Kamera-kamera ini tersedia bersama dengan lampu kilat LED dan sensor suhu inframerah. Tambahan lain adalah fitur yang memungkinkan pengguna mengukur suhu tubuh dengan mengarahkannya ke kening.

Selain itu, Pixel 8 Pro akan menampilkan layar LTPO OLED 6,7 inci dengan resolusi QHD+ dan kecepatan refresh 120Hz yang mengesankan. Di bagian dalamnya, ia menampilkan chipset Tensor G3 generasi terbaru.

Dipasangkan dengan RAM 12GB yang besar dan opsi penyimpanan mulai dari 128GB hingga 256GB. Perangkat flagship ini didukung oleh baterai berkapasitas 4.950 mAh yang mendukung pengisian cepat 27W.

Ponsel ini juga akan langsung dilengkapi dengan Android 14. Dengan bocornya spesifikasi Google Pixel 8 Pro, artinya Google gagal dalam menjaga kerahasiaan produk terbarunya. Padahal smartphone tersebut baru akan rilis Oktober mendatang.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/57/2967792/google-pixel-fold-2-siap-meluncur-begini-bocorannya-UPpoA4PTu1.jpg
Google Pixel Fold 2 Siap Meluncur, Begini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/57/2959887/bocoran-render-ungkap-tampang-pixel-9-pro-seperti-apa-aIg7YvXx7g.jpg
Bocoran Render Ungkap Tampang Pixel 9 Pro, Seperti Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/57/2917089/gokil-google-pixel-watch-akan-hadir-tanpa-tombol-sama-sekali-EQa9E9Fq9o.jpeg
Gokil, Google Pixel Watch akan Hadir Tanpa Tombol Sama Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/57/2895932/ini-spesifikasi-dan-kisaran-harga-google-pixel-watch-2-DHbJfM8iKq.JPG
Ini Spesifikasi dan Kisaran Harga Google Pixel Watch 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/57/2894271/ini-jadwal-dan-cara-nonton-peluncuran-google-pixel-8-GTVVkmKcdd.jpeg
Ini Jadwal dan Cara Nonton Peluncuran Google Pixel 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/57/2893370/google-pede-pixel-8-dan-pixel-8-pro-akan-manjakan-pengguna-android-ini-sederet-alasannya-1hizY4Oxzf.jpg
Google Pede Pixel 8 dan Pixel 8 Pro akan Manjakan Pengguna Android, Ini Sederet Alasannya!!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement