Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OPPO Find N3 Flip Lakukan Perubahan Besar di Kamera Utama

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:26 WIB
OPPO Find N3 Flip Lakukan Perubahan Besar di Kamera Utama
Kamera Oppo Find N3 Flip (Foto: Oppo)
A
A
A

BEIJING - Oppo akhirnya meluncurkan seri baru dari ponsel layar lipat mereka yaitu Oppo Find N3 di China pada Selasa (29/8/2023). Seri ini pun memiliki keunggulan dari sisi kamera utama.

Oppo diketahui meningkatkan fitur pada ponsel lipat baru mereka dengan tiga kamera belakang melingkar dan bertuliskan Hasselblad yang memiliki desain berbeda dengan seri sebelumnya.

Ponsel ini memiliki resolusi pada kamera utama dengan 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan telefoto 32 megapiksel. Jumlah resolusi ini lebih banyak dibandingkan dengan keluaran sebelumnya dan menjadikan ponsel lipat pertama yang menawarkan tiga kamera.

Sayangnya, ponsel lipat ini dikenal memiliki performa kamera yang tidak sebanding dengan ponsel pintar biasa meskipun harga serupa. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan fisik dan teknis dari desain ponsel lipat tersebut.

Tidak seperti pada seri Find N2 yang memiliki sisi kotak, Oppo Find N3 Flip memiliki sisi melengkung dan penggeser peringatan untuk memudahkan peralihan dering, senyap, dan mode getar. Ponsel keluaran Oppo terbaru ini tersedia dalam warna hitam, pink, dan emas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/57/2923902/oppo-find-n3-series-hadir-di-indonesia-ini-spesifikasi-dan-harga-lengkapnya-Lbadzyk5Qs.jpg
OPPO Find N3 Series Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harga Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/57/2915693/oppo-find-n3-akan-hadir-di-indonesia-intip-tampilan-paket-pembeliannya-N2Xp8lpq5o.jpg
OPPO Find N3 akan Hadir di Indonesia, Intip Tampilan Paket Pembeliannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/57/2902180/ini-tampilan-oppo-find-n3-yang-siap-meluncur-pekan-ini-N8XMqdNdpd.jpg
Ini Tampilan OPPO Find N3 yang Siap Meluncur Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/57/2899779/bocoran-oppo-find-n3-lebih-keren-dari-ponsel-lipat-kebanyakan-9s7g3cYAgl.jpg
Bocoran OPPO Find N3, Lebih Keren dari Ponsel Lipat Kebanyakan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/57/2872825/ini-kecanggihan-kamera-oppo-find-n3-flip-yang-dirilis-hari-ini-riqbd7Rars.jpg
Ini Kecanggihan Kamera OPPO Find N3 Flip yang Dirilis Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/57/2871006/ponsel-lipat-baru-oppo-akan-dirilis-29-agustus-ztFJUjJGOn.jpg
Ponsel Lipat Baru Oppo akan Dirilis 29 Agustus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement