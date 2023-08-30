OPPO Find N3 Flip Lakukan Perubahan Besar di Kamera Utama

BEIJING - Oppo akhirnya meluncurkan seri baru dari ponsel layar lipat mereka yaitu Oppo Find N3 di China pada Selasa (29/8/2023). Seri ini pun memiliki keunggulan dari sisi kamera utama.

Oppo diketahui meningkatkan fitur pada ponsel lipat baru mereka dengan tiga kamera belakang melingkar dan bertuliskan Hasselblad yang memiliki desain berbeda dengan seri sebelumnya.

Ponsel ini memiliki resolusi pada kamera utama dengan 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan telefoto 32 megapiksel. Jumlah resolusi ini lebih banyak dibandingkan dengan keluaran sebelumnya dan menjadikan ponsel lipat pertama yang menawarkan tiga kamera.

Sayangnya, ponsel lipat ini dikenal memiliki performa kamera yang tidak sebanding dengan ponsel pintar biasa meskipun harga serupa. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan fisik dan teknis dari desain ponsel lipat tersebut.

Tidak seperti pada seri Find N2 yang memiliki sisi kotak, Oppo Find N3 Flip memiliki sisi melengkung dan penggeser peringatan untuk memudahkan peralihan dering, senyap, dan mode getar. Ponsel keluaran Oppo terbaru ini tersedia dalam warna hitam, pink, dan emas.