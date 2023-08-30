Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 14 Pro Max Jadi Ponsel Terlaris di Pertengahan Tahun 2023

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |09:35 WIB
iPhone 14 Pro Max Jadi Ponsel Terlaris di Pertengahan Tahun 2023
iPhone 14 Pro Max (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - iPhone 14 Pro Max menjadi ponsel yang paling laris terjual di pertengahan tahun pertama di 2023 ini. Hebatnya, iPhone 14 Pro Max bukan satu-satunya ponsel Apple yang laris manis. 

Berdasarkan data dari Omdia setidaknya setengah lebih dari 10 besar ponsel terlaris di 2023 dipegang oleh Apple. Hanya saja dalam catatan mereka, penjualan iPhone 14 Pro Max menjadi menarik karena sangat jarang varian Pro dari Apple bisa laris manis di pasar.

"Untuk pertengahan tahun 2023, penjualan iPhone 14 Prox Max mencapai 26,5 juta unit. Penjualan itu diikuti ole iPhone 14 Pro dengan angka 21 juta unit, dan iPhone 14 di angka 16,5 juta unit," sebut Omdia yang dikutip Apple Insider, Rabu (30/8/2023) ini.

Ketiga ponsel tersebut menurut Omdia menduduki posisi tiga besar. Bahkan di posisi empat juga dipegang oleh iPhone 13 dengan penjualan sebesar 15,5 juta unit.

Samsung baru bisa mencuri tempat di posisi kelima dengan penjualan ponsel entry level Samsung Galaxy A14 dengan total terjual sebanyak 12,4 juta unit. Ponsel termahal mereka sekarang. Samsung Galaxy S23 Ultra justru hanya bisa ada di posisi keenam dengan penjualan sebesar 9,6 juta.

Lebih lanjut Omdia menganalisa bahwa pasar ponsel pintar mengalami pertumbuhan negatif. Hal itu terjadi karena adanya penyusutan jumlah kelas menengah imbas resesi ekonomi. Selain itu kondisi penurunan terjadi juga dipicu karena adanya permintaan yang tinggi terhadap ponsel bekas.

Untungnya menurut mereka penjualan ponsel premium terus meningkat. Terutama terjadi pada model ponsel  premium buatan Apple.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/04/57/2775201/iphone-14-pro-menang-penghargaan-untuk-kategori-smartphone-terbaik-AmDJrtaioD.jpg
iPhone 14 Pro Menang Penghargaan untuk Kategori Smartphone Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188517//ilustrasi-RLyb_large.jpg
Apple dan Google Kirimkan Notifikasi Ancaman Siber pada Jutaan Pengguna, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187873//ilustrasi-mWRV_large.jpg
Laporan IDC: Apple Hanya Luncurkan 3 iPhone pada 2026, Termasuk Foldable?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186912//ilustrasi-w8Fe_large.jpg
iPhone 17 Laris Manis, Apple Bakal Salip Samsung Jadi Raja Ponsel Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185535//ilustrasi-fUDC_large.jpg
iPhone 17e Dirumorkan Rilis 2026 dengan Peningkatan Kamera dan Chip A19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183807//ceo_apple_tim_cook-bp10_large.jpg
Tim Cook Bakal Mundur Sebagai CEO Apple Tahun Depan, Penerusnya Diumumkan pada Januari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement