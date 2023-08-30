iPhone 14 Pro Max Jadi Ponsel Terlaris di Pertengahan Tahun 2023

JAKARTA - iPhone 14 Pro Max menjadi ponsel yang paling laris terjual di pertengahan tahun pertama di 2023 ini. Hebatnya, iPhone 14 Pro Max bukan satu-satunya ponsel Apple yang laris manis.

Berdasarkan data dari Omdia setidaknya setengah lebih dari 10 besar ponsel terlaris di 2023 dipegang oleh Apple. Hanya saja dalam catatan mereka, penjualan iPhone 14 Pro Max menjadi menarik karena sangat jarang varian Pro dari Apple bisa laris manis di pasar.

"Untuk pertengahan tahun 2023, penjualan iPhone 14 Prox Max mencapai 26,5 juta unit. Penjualan itu diikuti ole iPhone 14 Pro dengan angka 21 juta unit, dan iPhone 14 di angka 16,5 juta unit," sebut Omdia yang dikutip Apple Insider, Rabu (30/8/2023) ini.

Ketiga ponsel tersebut menurut Omdia menduduki posisi tiga besar. Bahkan di posisi empat juga dipegang oleh iPhone 13 dengan penjualan sebesar 15,5 juta unit.

Samsung baru bisa mencuri tempat di posisi kelima dengan penjualan ponsel entry level Samsung Galaxy A14 dengan total terjual sebanyak 12,4 juta unit. Ponsel termahal mereka sekarang. Samsung Galaxy S23 Ultra justru hanya bisa ada di posisi keenam dengan penjualan sebesar 9,6 juta.

Lebih lanjut Omdia menganalisa bahwa pasar ponsel pintar mengalami pertumbuhan negatif. Hal itu terjadi karena adanya penyusutan jumlah kelas menengah imbas resesi ekonomi. Selain itu kondisi penurunan terjadi juga dipicu karena adanya permintaan yang tinggi terhadap ponsel bekas.

Untungnya menurut mereka penjualan ponsel premium terus meningkat. Terutama terjadi pada model ponsel premium buatan Apple.