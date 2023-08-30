Google Meet Siapkan Fitur AI yang Berguna untuk Mencatat

JAKARTA - Google Meet dikabarkan sedang menyiapkan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang bisa mencatat hasil rapat secara otomatis. Hal ini dinilai akan membantu tren work from home (WFH) yang kembali mencuat pasca pandemi Covid-19.

Dikutip dari PC Mag, Rabu (30/8/2023), fitur tersebut diberi nama Duet AI Google. Dengan kehadiran fitur ini pengguna hanya perlu mengklik tombol Duet dan nantinya poin-poin penting rapat akan dicatat.

Saat ini Google Meet masih terus mengkaji apakah fitur tersebut layak hadir sebagai asisten pengguna. Soalnya fitur ini bisa saja membuat peserta menjadi malas mencatat atau menyimak rapat sampai selesai.

Google juga memberikan bocoran tata letak dinamis untuk Meet yang akan disesuaikan berdasarkan jumlah peserta dan ukuran layar mereka untuk memudahkan melihat semua orang dalam panggilan.

Seperti yang dijelaskan Google, Duet AI menyematkan "kekuatan AI generatif di semua aplikasi Workspace". Google telah meluncurkan versi Penelusuran, Gmail, dan Google Dokumen yang disempurnakan dengan AI.

Mereka juga dilaporkan meningkatkan Asisten Google dengan AI, dan sedang menguji alat yang menggunakan AI untuk menulis artikel bagi jurnalis. Kita tunggu saja apakah fitur-fitur ini akan benar-benar dihadirkan atau tidak.

(Saliki Dwi Saputra )