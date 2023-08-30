Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Meet Siapkan Fitur AI yang Berguna untuk Mencatat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:03 WIB
Google Meet Siapkan Fitur AI yang Berguna untuk Mencatat
Google Meet (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Google Meet dikabarkan sedang menyiapkan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang bisa mencatat hasil rapat secara otomatis. Hal ini dinilai akan membantu tren work from home (WFH) yang kembali mencuat pasca pandemi Covid-19.

Dikutip dari PC Mag, Rabu (30/8/2023), fitur tersebut diberi nama Duet AI Google. Dengan kehadiran fitur ini pengguna hanya perlu mengklik tombol Duet dan nantinya poin-poin penting rapat akan dicatat.

Saat ini Google Meet masih terus mengkaji apakah fitur tersebut layak hadir sebagai asisten pengguna. Soalnya fitur ini bisa saja membuat peserta menjadi malas mencatat atau menyimak rapat sampai selesai.

Google juga memberikan bocoran tata letak dinamis untuk Meet yang akan disesuaikan berdasarkan jumlah peserta dan ukuran layar mereka untuk memudahkan melihat semua orang dalam panggilan. 

Seperti yang dijelaskan Google, Duet AI menyematkan "kekuatan AI generatif di semua aplikasi Workspace". Google telah meluncurkan versi Penelusuran, Gmail, dan Google Dokumen yang disempurnakan dengan AI.

Mereka juga dilaporkan meningkatkan Asisten Google dengan AI, dan sedang menguji alat yang menggunakan AI untuk menulis artikel bagi jurnalis. Kita tunggu saja apakah fitur-fitur ini akan benar-benar dihadirkan atau tidak.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/54/2959845/google-meet-hadirkan-fitur-personalisasi-baru-pengguna-kini-bisa-gabungkan-background-dan-filter-OeE5xXskR3.jpg
Google Meet Hadirkan Fitur Personalisasi Baru, Pengguna Kini Bisa Gabungkan Background dan Filter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/54/2899643/panggilan-google-meet-kini-dukung-kualitas-video-full-hd-DoQqaEGbna.jpeg
Panggilan Google Meet Kini Dukung Kualitas Video Full HD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/10/54/2762765/google-meet-hadirkan-fitur-caption-baru-untuk-perekaman-video-E5IMMoliIx.jpg
Google Meet Hadirkan Fitur Caption Baru untuk Perekaman Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/25/57/2491122/peserta-rapat-berisik-host-google-meet-kini-bisa-matikan-video-dan-audionya-EwtgA1XS46.jpg
Peserta Rapat Berisik, Host Google Meet Kini Bisa Matikan Video dan Audionya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/14/16/2440343/durasi-google-meet-kini-dibatasi-hanya-60-menit-sehari-untuk-pengguna-gratis-q6YPTOnQFD.jpg
Durasi Google Meet Kini Dibatasi Hanya 60 Menit Sehari untuk Pengguna Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/20/16/2428168/google-meet-tambah-efek-animasi-pada-fitur-hand-raise-rHzqOsn3LN.jpg
Google Meet Tambah Efek Animasi pada Fitur Hand Raise
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement