Efek MotoGP, Motor Sport Ducati Laris Manis di Indonesia

JAKARTA - Alasan dibalik suksesnya penjualan motor sport Ducati di Indonesia tidak terlepas dari keberhasilan Ducati di kompetisi motor sport MotoGP dan World Super Bike (WSBK).

Diketahui pada musim kompetisi tahun lalu Ducati Corse berhasil menjadi juara dunia MotoGP untuk kategori konstruktor dan pembalap.

Begitu juga di ajang WSBK dimana Ducati bersama Aruba.it berhasil mendominasi dan jadi juara dunia ajang WSBK.

Dominasi itu menurut Dito Mulyawadi, Director of After Sales Ducati Indonesia membuat banyak orang di Indonesia penasaran dengan motor-motor sport Ducati.

"Saat ini pemesanan motor sport Ducati benar-benar sangat tinggi. Jadi tulang punggung penjualan kami yang sebelumnya justru dipegang oleh Ducati Scrambler," jelas Dito Mulyawadi, belum lama ini.

Dia mencontohkan saat ini banyak masyarakat Indonesia yang ingin memiliki motor sport Ducati Panigale. Permintaan yang tinggi itu membuat Ducati Panigale yang tersedia di Indonesia sudah habis.

"Efek MotoGP dan WSBK memang sangat berpengaruh tinggi. Apalagi saat ini Indonesia menggelar dua balapan di Mandalika. Jadi konsumen bisa melihat langsung kekuatan motor Ducati," tegas Dito.

Tahun ini Ducati Indonesia sendiri menargetkan angka penjualan sebanyak 175 unit. Target itu merupakan kombinasi penjualan dua unit Ducati yakni Ducati Motor Sport dan Ducati Scrambler.

"Kami yakin angka ini akan tercapai karena kita juga sudah meluncurkan model Ducati Scrambler generasi terbaru," pungkas Dito Mulyawadi.