Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Begini Cara Rawat Aki Mobil Listrik Agar Tidak Mogok

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:58 WIB
Begini Cara Rawat Aki Mobil Listrik Agar Tidak Mogok
Hyundai Ioniq 5. (Doc. Hyundai)
A
A
A

JAKARTA – Sempat viral di media sosial mobil listrik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mogok tiba-tiba.

Ternyata, aki yang drop menjadi penyebab utama kendaraan ramah lingkungan itu tak bisa dihidupkan.

Sekadar informasi, mobil listrik yang digunakan Sandiaga Uno sebagai kendaraan operasional adalah Hyundai Ioniq 5. Masalah tersebut langsung ditangani oleh PT Hyundai Motors Indonesia (HMID).

Putra Samiaji, Head of Before Service Department PT HMID, mengungkapkan bahwa penyebab Ioniq 5 milik Sandiaga Uno mogok karena masalah pada aki kecil.

Untuk perbaikannya hanya membutuhkan waktu sebentar, karena hanya perlu mengganti komponen tersebut dengan yang baru.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement