Begini Cara Rawat Aki Mobil Listrik Agar Tidak Mogok

JAKARTA – Sempat viral di media sosial mobil listrik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mogok tiba-tiba.

Ternyata, aki yang drop menjadi penyebab utama kendaraan ramah lingkungan itu tak bisa dihidupkan.

Sekadar informasi, mobil listrik yang digunakan Sandiaga Uno sebagai kendaraan operasional adalah Hyundai Ioniq 5. Masalah tersebut langsung ditangani oleh PT Hyundai Motors Indonesia (HMID).

Putra Samiaji, Head of Before Service Department PT HMID, mengungkapkan bahwa penyebab Ioniq 5 milik Sandiaga Uno mogok karena masalah pada aki kecil.

Untuk perbaikannya hanya membutuhkan waktu sebentar, karena hanya perlu mengganti komponen tersebut dengan yang baru.